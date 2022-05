Hydrogène Québec salue la Stratégie québécoise sur l'hydrogène vert et les bioénergies 2030

MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Avec la Stratégie québécoise sur l'hydrogène vert et les bioénergies 2030 dévoilée aujourd'hui par le gouvernement du Québec, Hydrogène Québec est heureuse de constater que le potentiel prometteur de l'hydrogène vert au Québec est reconnu comme une solution durable et complémentaire à l'électrification directe pour atteindre la transition énergétique et la décarbonation de l'économie.

Trois orientations de la stratégie sont fondamentales pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 selon Hydrogène Québec.

L'hydrogène, une des solutions durables à la transition énergétique

Réduire les émissions de gaz à effet de serre au Québec représente un enjeu de taille et nécessite des solutions multiples. L'hydrogène est une alternative aux énergies fossiles utilisée comme carburant à faible émission de carbone et à coût concurrentiel en plus d'être une solution complémentaire à l'électrification directe.

« Hydro-Québec sera un partenaire stratégique majeur pour la mise en œuvre de la démarche de transition énergétique, notamment dans le déploiement de diverses solutions d'énergies renouvelables. La cible de réduction de 4 M de tonnes de CO2 d'ici 2030 grâce à l'hydrogène proposée par le gouvernement est totalement alignée avec les besoins identifiés par nos membres », affirme Marie Lapointe, directrice exécutive d'Hydrogène Québec. Rappelons que Hydrogène Québec est la seule organisation québécoise à représenter des membres privés et publics de l'ensemble de la chaîne de valeur.

La création d'un bureau dédié à l'hydrogène et la mise en place d'une subvention au bureau de normalisation du Québec pour la création d'une norme sur l'intensité carbone sont également des initiatives intéressantes pour le développement de la filière d'hydrogène au Québec.

La création de pôles régionaux, un pilier central à la propulsion de l'hydrogène au Québec

La stratégie est un premier pas encourageant pour le développement de la filière d'hydrogène dans les secteurs du transport, de l'industrie et de la chimie. Hydrogène Québec tient toutefois à souligner que le développement d'infrastructures dans les pôles régionaux ciblés sera crucial pour concrétiser des projets pilotes au Québec de même que le développement socio-économique. Par ailleurs, cet objectif pave la voie vers le déploiement de plus grands pôles régionaux d'ici 2030 dans les régions industrielles.

Des investissements additionnels nécessaires

L'investissement de 100 millions de dollars d'ici 2026 du gouvernement du Québec est un premier pas dans la bonne direction. Néanmoins, il sera essentiel de se donner les moyens concrets d'atteindre la carboneutralité en injectant les sommes nécessaires estimées à 1 milliard $ pour le déploiement de partenariats privés et publics. D'autre part, la collaboration et la consultation régulière d'acteurs privés et publics sera clé dans la réussite de cette démarche.

