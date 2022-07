Deux acteurs complémentaires s'unissent pour offrir un portefeuille de produits complet pour les applications mobiles et industrielles

Le portefeuille conjoint élargit la portée de l'offre mondiale;

Les clients tirent profit de nouveaux canaux de vente;

Le regroupement des activités permettra de tirer parti des forces complémentaires.

LINCOLNSHIRE, Illinois, 19 juillet 2022 /CNW/ - HydraForce, Inc. prévoit de rejoindre le portefeuille croissant de produits hydrauliques compacts de Bosch Rexroth, élargissant ainsi la portée et le soutien aux clients. Bosch Rexroth, filiale de Bosch, basée à Lohr am Main, en Allemagne, est un leader en pleine croissance du secteur des produits hydrauliques mobiles et industriels. Bosch Rexroth et HydraForce ont signé un contrat le 15 juillet 2022. Les deux parties ont convenu de garder le prix d'achat confidentiel. La transaction est soumise à l'approbation des autorités antitrust.

« En Bosch Rexroth nous avons trouvé un excellent partenaire qui valorise et partage des points de vue similaires sur l'innovation, l'orientation client, l'expertise applicative et la culture. Je crois que la nouvelle équipe de propriétaire créera d'excellentes occasions pour nos clients, nos partenaires et nos employés et mènera à une croissance soutenue », a déclaré Mike Terzich, président et chef de la direction d'HydraForce.

« Avec son portefeuille diversifié et sa structure internationale, Bosch Rexroth dispose d'une base solide. L'acquisition d'HydraForce élargit notre accès au marché mondial grâce à des canaux de vente indirects : les partenaires de vente et les intégrateurs de systèmes deviendront des groupes cibles importants. En ces temps difficiles, nous contribuons également à stabiliser les chaînes d'approvisionnement régionales afin de mieux soutenir nos clients », explique Frank Hess, vice-président de l'unité d'affaires des produits hydrauliques compacts, Bosch Rexroth.

La combinaison crée un portefeuille de produits élargi et bonifié

La vaste gamme de produits d'HydraForce complète parfaitement le portefeuille de produits existant de l'unité d'affaires des produits hydrauliques compacts de Bosch Rexroth. Au sein de Bosch Rexroth, l'unité opérationnelle conçoit, fabrique et commercialise des composants hydrauliques compacts pour des applications comme les transports terrestres, les grues, les plates-formes aériennes, les machines agricoles et les applications industrielles dans ses quatre sites en Chine, aux États-Unis, en Allemagne et en Italie. L'unité opérationnelle emploie environ 1 800 associés. HydraForce emploie environ 2 100 associés, dont la plupart sont situés dans six sites de production aux États-Unis, au Brésil, au Royaume-Uni et en Chine.

L'acquisition améliore le soutien à la clientèle régionale et les canaux de vente supplémentaires

Outre les portefeuilles de produits complémentaires, les structures commerciales régionales d'HydraForce et de Bosch Rexroth se complètent parfaitement : les activités combinées créeront ainsi une entité bien équilibrée en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en Europe, et soutiendront également d'autres activités de croissance en Asie-Pacifique. De plus, l'ajout d'HydraForce améliorera considérablement l'accès de Bosch Rexroth au marché mondial par le biais de canaux de vente indirects (p. ex., les concessionnaires et les intégrateurs de systèmes), ce qui correspond à l'objectif stratégique à long terme de Bosch Rexroth.

À propos d'HydraForce

HydraForce a été fondée en 1985 à Chicago, aux États-Unis, et possède aujourd'hui des installations de fabrication partout dans le monde, y compris en Amérique du Nord, en Grande-Bretagne, au Brésil et en Chine. L'entreprise conçoit et fabrique des appareils à cartouches de fluide hydraulique haute performance, des collecteurs sur mesure et des commandes électro-hydrauliques. Elle a créé des milliers de solutions de contrôle personnalisées pour diverses industries hors route, y compris l'agriculture, la construction, la marine, la manutention, l'exploitation minière et la foresterie.

Personne-ressource pour les médias de HydraForce :

David Price [email protected]

847 793-2300, poste 3511

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1860759/HydraForce_logo_PF__tag_RGB_Logo.jpg

SOURCE HydraForce, Inc.