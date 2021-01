« Je suis ravie d'assumer le rôle de présidente-directrice générale et de diriger nos équipes d'ingénierie et d'analyse exceptionnelles vers l'expansion et nos offres de services à venir, en misant sur la vision et l'expertise de mon collègue et ami de longue date, John Hyde. Cette occasion est un honneur hors du commun », a déclaré Kerren Bergman.

« Je suis très heureux d'annoncer la nomination de Kerren Bergman au poste de PDG de Hyde Engineering + Consulting, Inc. Kerren est au service de notre entreprise vieille de 27 ans depuis plus de 23 ans, période au cours de laquelle elle a excellé dans chacun des nombreux rôles qu'elle a occupés. En considérant ses capacités et son tempérament, j'ai pleinement confiance que Kerren assumera avec succès son rôle de présidente-directrice générale et de leader au service de notre entreprise mondiale », a déclaré M. Hyde. « Félicitations à Kerren pour ses nombreuses contributions à Hyde Engineering + Consulting jusqu'à maintenant. Je lui souhaite de nombreuses autres années couronnées de succès! »

John Hyde, qui a fondé Hyde Engineering en 1993, continuera de soutenir l'organisation en tant qu'ingénieur principal et président du conseil d'administration exécutif et du conseil d'administration pour l'Asie. Le leadership de M. Hyde dans l'industrie se poursuivra dans le domaine technique, ainsi que dans son soutien aux entreprises américaines et internationales de Hyde en Europe, en Inde, à Singapour et au Canada.

Mme Bergman a récemment occupé le poste de présidente de Hyde, travaillant en étroite collaboration avec M. Hyde et le Conseil d'administration exécutif pour préparer sa transition vers le rôle de présidente-directrice générale. Hyde a connu une croissance importante au cours du mandat de 23 ans de Kerren. Ses rôles antérieurs de superviseure des opérations mondiales, des ressources humaines, de la qualité, de la sécurité, des TI et du développement des affaires lui ont donné les connaissances nécessaires pour s'épanouir dans ce nouveau rôle. La passion de Kerren pour le dépassement des attentes des clients et le développement des équipes exceptionnelles de Hyde oriente sa vision stratégique vers l'atteinte des résultats. Mme Bergman est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en éducation de l'University of California, Los Angeles. Visitez le site http://www.hyde-ec.com pour consulter sa biographie complète.

Le réseau mondial d'Hyde Engineering + Consulting comprend 11 emplacements répartis dans 5 pays, participant à des projets de partout dans le monde, employant plus de 250 personnes d'un bout à l'autre du globe, fournissant la conception, la mise en service et la validation des systèmes de processus, assurant la conformité aux critères de la FDA et offrant des technologies de nettoyage de pointe pour les secteurs pharmaceutiques, des bioprocédés et des procédés réglementés.

