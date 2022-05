Le bilan de l'entreprise est renforcé grâce aux nouveaux investisseurs en capitaux Eric Sprott et AMC Entertainment

WINNEMUCCA, Nevada, le 6 mai 2022 /CNW/ -- Hycroft Mining Holding Corporation (Nasdaq : HYMC) (« Hycroft » ou la « Société »), une entreprise d'exploitation de l'or et de l'argent qui possède la mine Hycroft dans la région minière prolifique du nord du Nevada, annonce avoir publié son formulaire 10-Q pour le premier trimestre de 2022.

Voici la déclaration de Diane Garrett, présidente et chef de la direction : « Nous sommes extrêmement heureux des résultats du premier trimestre et, en particulier, d'accueillir deux nouveaux investisseurs : Eric Sprott et AMC Entertainment. Le renforcement de notre bilan nous permet de réduire notre dette, de terminer nos études techniques et de lancer un rigoureux programme d'exploration pour tirer parti de nos récents résultats d'exploration. Plusieurs intervalles à haute teneur ont été repérés sur le site, y compris le gisement de Vortex à teneur élevée en argent. Les résultats initiaux de notre programme de forage de 2021 ont également produit des niveaux de qualité supérieurs à ceux que l'on connaissait auparavant à la mine. Nos travaux ont également révélé que l'argent peut être sous-estimé dans le modèle de ressources en raison d'un manque de tests pour les valeurs de l'argent. La société établit présentement des cibles pour un programme de forage visant à optimiser le potentiel de la mine et du district. »

Faits saillants du premier trimestre de 2022

Sécurité - Le rendement de Hycroft en matière de sécurité a continué de s'améliorer, avec une fréquence totale des incidents enregistrables (FTIE) de 0,29 au cours des 12 derniers mois à la fin du premier trimestre de 2022, ce qui est bien inférieur à la moyenne de l'industrie établie à 1,75. Notre FTIE est de 0,00 depuis le début de l'année.

- Le rendement de Hycroft en matière de sécurité a continué de s'améliorer, avec une fréquence totale des incidents enregistrables (FTIE) de 0,29 au cours des 12 derniers mois à la fin du premier trimestre de 2022, ce qui est bien inférieur à la moyenne de l'industrie établie à 1,75. Notre FTIE est de 0,00 depuis le début de l'année. Production - La production d'or pour la période de trois mois qui s'est terminée le 31 mars 2022 était de 5 358 onces et la production d'argent de 16 861 onces, toutes deux conformes aux prévisions. Le traitement du minerai sur les tapis de lixiviation se poursuivra jusqu'à ce qu'il ne soit plus rentable de le faire.

- La production d'or pour la période de trois mois qui s'est terminée le 31 mars 2022 était de 5 358 onces et la production d'argent de 16 861 onces, toutes deux conformes aux prévisions. Le traitement du minerai sur les tapis de lixiviation se poursuivra jusqu'à ce qu'il ne soit plus rentable de le faire. Rapport technique d'évaluation initiale finalisé - La société, avec l'appui de ses consultants tiers, a terminé et déposé l'évaluation initiale 2022 du rapport technique de Hycroft, dont la date d'entrée en vigueur est le 18 février 2022. Au 31 mars 2022, la mine Hycroft avait mesuré et indiqué des ressources minérales de 9,6 millions d'onces d'or et 446 millions d'onces d'argent et des ressources minérales inférées de 5,0 millions d'onces d'or et 150,4 millions d'onces d'argent, qui sont contenues dans l'oxyde et les minerais sulfurés et de transition.

- La société, avec l'appui de ses consultants tiers, a terminé et déposé l'évaluation initiale 2022 du rapport technique de Hycroft, dont la date d'entrée en vigueur est le 18 février 2022. Au 31 mars 2022, la mine Hycroft avait mesuré et indiqué des ressources minérales de 9,6 millions d'onces d'or et 446 millions d'onces d'argent et des ressources minérales inférées de 5,0 millions d'onces d'or et 150,4 millions d'onces d'argent, qui sont contenues dans l'oxyde et les minerais sulfurés et de transition. Renforcement du bilan : La société a terminé le premier trimestre avec une situation de trésorerie de 172,8 millions de dollars. Au cours du trimestre, la société a amassé un produit net bancaire brut de 194,4 millions de dollars grâce à une offre de placement privé de 55,9 millions de dollars avec Eric Sprott et AMC Entertainment et un investissement de 138,6 millions de dollars dans un programme d'offre publique d'actions sur le marché. La société : (i) a réduit sa dette nette de 20,6 millions de dollars; (ii) a modifié sa convention de crédit avec son premier prêteur privilégié de façon à ce qu'aucun autre paiement du principal ne soit requis avant l'échéance; et (iii) a modifié les conventions de crédit de premier et de deuxième privilège pour prolonger les échéances de deux ans jusqu'au 31 mai 2027 et au 1er décembre 2027, respectivement.

À propos de Hycroft Mining Holding Corporation

Hycroft est une société américaine d'exploitation de l'or et de l'argent qui exploite la mine Hycroft dans la région minière de calibre mondial du nord du Nevada.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens de l'article 27A de la Securities Act of 1933 des États-Unis, tel que modifié, de l'article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis, tel que modifié, ou de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, inclus dans le présent document et les déclarations publiques de nos dirigeants ou représentants, qui portent sur des activités, des événements ou des faits nouveaux auxquels notre direction s'attend ou prévoit qu'ils surviendront à l'avenir, sont des énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, les stratégies, les plans et les objectifs d'affaires futurs, les forces concurrentielles et l'expansion et la croissance de notre entreprise. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par les mots « estimer », « planifier », « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « croire » « cibler », « budgeter », « peut », « pourrait », « doit », « devrait », « chercher » et des mots ou expressions semblables, ou la forme négative de tels termes ou d'autres variations de ces termes ou un langage comparable ou toute discussion de stratégie ou d'intention. Les énoncés prospectifs portent sur les activités, les événements ou les faits nouveaux auxquels la société prévoit qu'ils se produiront dans l'avenir et sont fondés sur les attentes et les hypothèses actuelles. Ces risques peuvent comprendre les activités et les résultats d'exploration et la survenance d'un ou de plusieurs événements ou circonstances, seuls ou en combinaison avec d'autres événements ou circonstances, peut avoir un effet négatif important sur les activités de la société, ses flux de trésorerie, sa situation financière et ses résultats d'exploitation. Veuillez consulter nos « facteurs de risque » sur le formulaire 10-K de notre rapport annuel pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 et d'autres rapports déposés auprès de la SEC pour obtenir de plus amples renseignements sur ces risques et d'autres. Nous vous mettons en garde contre l'attribution d'une certitude indue aux déclarations prospectives. Bien que nous ayons tenté de déterminer les facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il pourrait exister d'autres facteurs qui feront en sorte que les résultats ne soient pas ceux prévus, estimés ou voulus. Bien que ces énoncés prospectifs aient été fondés sur des hypothèses que la société juge raisonnables au moment où elles sont faites, nous vous avertissons que les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de rendement futur et que les résultats réels, le rendement ou les réalisations peuvent différer sensiblement de ceux qui sont mentionnés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. De plus, même si nos résultats, notre rendement ou nos réalisations sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, ces résultats, ce rendement ou ces réalisations peuvent ne pas être révélateurs des résultats, du rendement ou des réalisations des périodes subséquentes. Compte tenu de ces risques et incertitudes, nous vous conseillons de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne portent que sur la date de ces énoncés, et nous ne sommes pas tenus de les mettre à jour ni d'annoncer publiquement les résultats de toute révision de ces énoncés pour tenir compte des événements ou des développements futurs.

Mise en garde concernant les ressources minérales

Les estimations des ressources minérales incluses dans le présent communiqué et extraites du rapport sommaire technique de Hycroft 2022 ont été préparées conformément aux exigences des règles de modernisation énoncées à la sous-partie 1300 du Règlement S-K, qui sont devenues largement applicables le 1er janvier 2021. Ces divulgations diffèrent considérablement des exigences antérieures énoncées dans le Guide de l'industrie 7, notamment en ce sens que l'information sur les ressources minérales n'était pas permise et que les ressources minérales ont été calculées conformément aux dispositions de la sous-partie 1300 du Règlement S-K. Ces normes diffèrent considérablement des exigences de divulgation du Guide de l'industrie 7 en ce sens que les renseignements sur les ressources minérales contenus dans le présent document peuvent ne pas être comparables aux renseignements semblables divulgués par des entreprises américaines qui n'ont pas mis en œuvre les règles de modernisation promulguées par la SEC. Conformément aux exigences de la SEC, la minéralisation, comme le sont les ressources minérales, ne peut être classée dans la catégorie « réserve minérale » à moins qu'il ait été déterminé que la minéralisation pourrait être économiquement et légalement produite ou extraite au moment de la détermination des réserves. Cependant, pour qu'une réserve existe, nous devons avoir une attente justifiable fondée sur les lois et règlements applicables que la délivrance de permis ou la résolution de questions juridiques nécessaires à l'exploitation et au traitement d'un gisement donné se fera dans le cours normal des choses et dans un délai conforme aux plans miniers actuels. Les termes « ressources minérales », « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales inférées » sont définis et utilisés conformément aux règles de modernisation. Vous ne devez donc pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'un gisement minéral (y compris les ressources minérales) classé dans l'une ou l'autre de ces catégories sera converti en réserves minérales, comme définies par la SEC. Nous vous avertissons également que, sauf pour toute partie des ressources minérales classées comme réserves minérales le cas échéant, les ressources minérales n'ont pas de valeur économique démontrée. Les ressources minérales inférées présentent un degré élevé d'incertitude quant à leur existence et au potentiel d'exploitation économique ou légale. En vertu des règles de modernisation, les estimations des ressources minérales inférées ne peuvent constituer la base d'une analyse économique. On ne peut supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée passera à une catégorie supérieure. Un volume important d'exploration doit être effectué afin de déterminer si une ressource minérale inférée peut être classée dans une catégorie supérieure. Par conséquent, nous vous conseillons de ne pas supposer que la totalité ou une partie d'une ressource minérale inférée existe, qu'elle puisse être exploitée de façon économique ou légale, ou qu'elle soit un jour classée dans une catégorie supérieure. De même, nous vous conseillons de ne pas présumer que la totalité ou une partie des ressources minérales mesurées ou indiquées seront transformées en réserves minérales.

