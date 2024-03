GUANGZHOU, Chine, le 5 mars 2024 /CNW/ -- le 4 mars 2024 marque la 7e Journée mondiale de sensibilisation aux papillomavirus (VPH), une campagne internationale proposée par l'International Papillomavirus Society (IPVS) depuis 2018. Cette année, le thème est « Une préoccupation de moins ». En cette journée spéciale, Hybribio (300639.SZ) appelle à la sensibilisation mondiale aux VPH et à l'adoption de stratégies efficaces de détection et de prévention précoces.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), on estime que 625 600 femmes et 69 400 hommes souffrent chaque année de cancers liés aux VPH. L'infection persistante aux VPH avec des types de VPH à risque élevé est la cause prédominante du cancer du col de l'utérus et est aussi étroitement associée à d'autres types de cancers, y compris les cancers oropharyngés, anals, vulvaires, vaginaux et péniens. Dans ce cas, la sensibilisation aux VPH, la vaccination en temps opportun et le dépistage de grande qualité contribuent grandement à la prévention de l'infection aux VPH et des maladies connexes.

En 2020, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté une stratégie mondiale pour accélérer l'élimination du cancer du col de l'utérus. De plus, sur la voie de l'élimination du cancer du col de l'utérus, l'OMS a relevé un objectif 90-70-90 qui doit être atteint par tous les pays d'ici 2030 : 70 % des femmes devraient subir au moins un test moléculaire de dépistage des VPH avant l'âge de 35 ans, et un autre avant 45 ans. En tant que pionnière et promotrice de l'analyse de l'ADN des VPH en Chine, Hybribio fait la promotion de l'analyse de l'ADN des VPH comme principal dépistage du cancer du col de l'utérus et participe aux programmes de dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes dans les régions urbaines et rurales depuis 2007. De 2009 à 2011, Hybribio a organisé plus de 600 séances de formation à l'intention des cliniciens nationaux afin de sensibiliser le public à l'infection par les VPH, au dépistage et au traitement. En mars 2024, Hybribio avait fourni plus de 67 millions de tests d'ADN des VPH aux femmes, protégeant ainsi d'innombrables vies.

Hybribio a mis au point une solution de diagnostic moléculaire complète des VPH couvrant les trousses de détection suivantes : 14 High-risk HPV GenoArray Diagnostic Kit (Trousse de diagnostic du génotype de 14 HPV à haut risque); 14 High-risk HPV with 16/18 Genotyping Real-time PCR Kit (Trousse de PCR en temps réel pour le génotypage de 14 HPV à haut risque avec les types 16/18); 14 High-risk HPV E6/E7 mRNA Real-time PCR Kit (PCR with Fluorescent Probe) (Trousse de PCR en temps réel pour l'ARNm E6/E7 des 14 HPV à haut risque (PCR avec sonde fluorescente); 21 HPV GenoArray Diagnostic Kit (Trousse de diagnostic du génotype de 21 HPV); 37 HPV GenoArray Diagnostic Kit (Trousse de diagnostic du génotype de 37 HPV); 13 High-risk HPV Real-time PCR Kit (Trousse de PCR en temps réel pour les 13 HPV à haut risque); 23 HPV Genotyping Real-time PCR Kit (Trousse de PCR en temps réel pour le génotypage de 23 HPV); SOX1 and PAX1 Methylation Real-time PCR Kit (Trousse de PCR en temps réel pour la méthylation de SOX1 et PAX1). En juin 2023, la trousse de détection Hybribio 14 High-risk HPV with 16/18 Genotyping Real-time PCR obtint le premier permis de dépistage primaire du cancer du col de l'utérus approuvé par la NMPA, ce qui marque une étape importante dans le dépistage primaire du cancer du col de l'utérus en Chine. Grâce au Fully Automated Sample Preparation Liquid Handling System HB-IEX96A (Système de manipulation liquide entièrement automatisé pour la préparation d'échantillons HB-IEX96A) de Hybribio et au système commercial général de PCR en temps réel, la solution est en mesure de réaliser un dépistage primaire du cancer du col de l'utérus à grande échelle très efficace.

En plus des réactifs diagnostiques des VPH, Hybribio travaille sur des médicaments liés aux VPH. Le gel Hybribio chloroquine (en développement) a obtenu de multiples brevets d'invention dans plusieurs pays (p. ex., États-Unis, Russie, Japon). Il est destiné au traitement des infections à faible risque par les VPH, y compris les verrues cutanées comme les verrues métatarsiennes, verrues plates, verrues génitales et acuminatum du condylome périanal, etc.

Sensibiliser la communauté internationale aux VPH est la toute première étape de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Cela exige la participation de différentes parties, des hôpitaux, des entreprises, des organisations et des autorités gouvernementales, mais aussi de toutes les femmes. Hybribio s'efforce de fournir des solutions diagnostiques de pointe pour les VPH et s'engage à éliminer le cancer du col de l'utérus. Faites-vous vacciner, faites-vous dépister, faites-vous traiter. Ensemble, nous pouvons vaincre les VPH!

