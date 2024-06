Hy2gen obtient l'approvisionnement en électricité renouvelable de son projet de production d'hydrogène et d'ammoniac vert à Baie-Comeau, au Québec

Hy2gen Canada Inc., filiale de Hy2gen AG, a été retenu par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) du Québec pour recevoir un bloc d'électricité pour produire de l'hydrogène et de l'ammoniac vert à Baie-Comeau .

. Développé depuis 4 ans en collaboration avec la communauté de Baie-Comeau , le projet contribuera à la décarbonisation du Québec, au développement économique et à la création d'emploi à Baie-Comeau grâce à la mise en place d'un écosystème industriel.

MONTRÉAL, le 7 juin 2024 /CNW/ - Hy2gen Canada Inc., la filiale canadienne du producteur mondial d'hydrogène vert Hy2gen, a été retenu, sous réserve d'entente avec Hydro-Québec, pour l'attribution d'un bloc d'électricité pour une usine de production d'hydrogène vert et d'ammoniac vert à Baie-Comeau. L'électricité du projet Courant sera fournie par Hydro-Québec et permettra, à terme, d'alimenter la production d'hydrogène et d'ammoniac vert. Il s'agit d'une étape cruciale pour Courant, qui permettra d'entreprendre la phase d'ingénierie de base.

Si la décision finale d'investissement est positive, Hy2gen prévoit de commencer la construction de l'usine de production d'ammoniac vert dans la seconde moitié de 2026, la première production d'ammoniac vert étant prévue en 2029, en fonction du calendrier de raccordement par Hydro-Québec. Pour Hy2gen, il s'agit d'une nouvelle étape décisive. Depuis 2023, Hy2gen produit de l'hydrogène vert dans son usine de Werlte, en Allemagne.

Cyril Dufau-Sansot, PDG de Hy2gen, se réjouit de cette réussite : « Nous sommes honorés par la décision du gouvernement du Québec d'attribuer un bloc d'énergie à notre projet Courant à Baie-Comeau. Cette reconnaissance est une marque de confiance dans notre vision et notre engagement à produire de l'hydrogène vert au Québec. C'est un pas de géant pour Hy2gen Canada et l'industrie des énergies renouvelables, qui nous permet de contribuer de façon significative à la décarbonisation de l'économie et à l'atteinte des objectifs ambitieux du Québec en matière de développement durable. »

Pietro Di Zanno, directeur de Hy2gen Canada Inc., ajoute : « Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Québec, Hydro-Québec et la population de Baie-Comeau pour leur aide dans le développement de ce projet phare. Nous avons hâte de travailler avec tous pour faire avancer le projet et en retirer les bénéfices pour le Québec. »

Faire avancer la transformation énergétique mondiale

Par l'intermédiaire de ses filiales mondiales, Hy2gen a pour objectif de devenir le fournisseur d'hydrogène renouvelable le plus important et le plus fiable -- un puissant accélérateur de la transformation verte. L'avancement du projet Courant marque une nouvelle étape sur la voie de la production économique à grande échelle de solutions d'énergie renouvelable telles que l'hydrogène et l'ammoniac vert et de la position de leader sur le marché avec ce concept. L'obtention de la fourniture d'électricité pour Courant démontre que Hy2gen a la confiance des institutions décisionnaires et s'impose comme un acteur sérieux sur le marché mondial des énergies renouvelables.

À propos de Hy2gen Canada

Hy2gen Canada Inc. est une filiale à 100 % de Hy2gen AG, basée à Wiesbaden, en Allemagne. L'entreprise développe, finance, construit et exploite des usines pour la production d'hydrogène renouvelable et de « e-carburants » dérivés de l'hydrogène -- ammoniac vert, e-méthanol et carburant aviation durable. Fondée en 2017, l'entreprise est pionnière dans ce domaine, comme en témoignent les 12 GW de projets basés sur l'électrolyse en phase de développement en Allemagne, en France, en Norvège, au Canada et aux États-Unis.

Hy2gen bénéficie d'importants partenariats stratégiques et financiers. Parmi ceux-ci, citons le négociant suisse en matières premières Trafigura, la société française de technologie et d'ingénierie TechnipEnergies, la CDPQ, le gestionnaire français d'investissement durable Mirova et le fonds d'infrastructure Hy24 de 2 milliards d'euros soutenu par Air Liquide, TotalEnergies, VINCI Concessions, Plug Power, Chart Industries, Baker-Hughes, Airbus et d'autres encore. Début 2022, Hy2gen a levé 200 millions d'euros auprès d'investisseurs -- « le plus grand investissement privé axé sur l'hydrogène vert à ce jour » -- confirmant sa crédibilité auprès des leaders mondiaux de l'industrie de l'hydrogène et sa solidité financière.

Renseignements: Contact presse: Cyril Dufau-Sansot, Directeur général, Hy2gen Canada Inc., Phone: +33 6 9523 8050, Email: [email protected]; Pietro Di Zanno, Directeur Canada, Hy2gen Canada Inc., Phone: +1 403 829 7855, Email: [email protected]; Dederichs Reinecke & Partner, [email protected], +49 40 20 91 98 278