« Nous sommes constamment à la recherche de façons de soutenir et d'encourager notre communauté de conseillers en voyages grâce à de nouvelles offres intéressantes pour leurs clients, a déclaré John Downey, président de Hurtigruten Americas. Cette offre incitative "achetez-en un, obtenez le deuxième à moitié prix" s'applique à certaines des destinations les plus éloignées et les plus attrayantes que les voyageurs pourront visiter en 2021 et 2022. »

Qu'il s'agisse d'explorer la frontière sauvage et éloignée de l'Alaska, de se lancer dans une aventure au bout de la terre dans la nature glaciale et magique de l'Antarctique, ou de rencontrer la nature époustouflante et la beauté enchanteresse de la Norvège, les conseillers en voyages peuvent aider les clients à réaliser d'importantes économies sur leur prochaine aventure de toute une vie. Les conseillers en voyages pourront appliquer cette offre BOGOHO au moyen du nouveau portail des agents de Hurtigruten.

Grâce à la politique d'annulation Book With Confidence de Hurtigruten, les voyageurs peuvent réserver leurs futurs voyages en toute confiance. Les itinéraires réservés au plus tard le 31 octobre 2020 pourront être annulés à l'avenir peu importe la raison et feront l'objet d'un remboursement complet - y compris le dépôt - dans les 14 jours suivant l'annulation.

Pour en savoir plus sur l'offre BOGOHO de Hurtigruten, les conseillers en voyages peuvent télécharger des ressources sur le portail des agents de Hurtigruten à l'adresse https://agentportal.hurtigruten.com/marketing ou appeler Hurtigruten au 1 888 317-6320 (États-Unis) et au 1 866 999-2934 (Canada).

À propos de Hurtigruten

Hurtigruten est le chef de file mondial des voyages d'exploration. En tant que plus important croisiériste dans les eaux polaires et possédant 126 ans de savoir-faire, l'entreprise offre des expériences immersives vers certaines des destinations les plus sauvages et éloignées du monde, notamment l'Antarctique, l'Alaska, l'Arctique canadien et le passage du Nord-Ouest, le Groenland, l'Islande, la Norvège, le Svalbard, et plus encore. La flotte de Hurtigruten comprend 14 navires d'expédition conçus sur mesure pour les voyages d'aventure. De plus, deux nouveaux navires révolutionnaires seront prochainement livrés : le MS Fridtjof Nansen en 2020 et un deuxième navire en 2021. Il s'agira des navires d'expédition les plus avancés et les plus écologiques en mer, ainsi que des premiers navires de croisière hybrides à propulsion électrique au monde, après le lancement du MS Roald Amundsen en 2019. Hurtigruten est un chef de file de l'industrie en matière de durabilité et possède un engagement profond à l'égard de l'amélioration des milieux marins où elle se sent chez elle.

Renseignements: RENSEIGNEMENTS : Holly Winter, [email protected], www.hurtigruten.com

