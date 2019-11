Hurtigruten s'inscrit dans l'histoire en procédant au tout premier baptême de navire de croisière en Antarctique

« L'Antarctique est l'endroit idéal pour baptiser le MS Roald Amundsen », affirme Daniel Skjeldam, chef de la direction de Hurtigruten. « Je crois que Roald Amundsen aurait été fier. Avec le navire qui porte son nom et qui rend hommage à son héritage, Hurtigruten repousse les limites, lance un défi à l'industrie et continue d'améliorer le bilan écologique et la durabilité de ses opérations. Tout comme Roald Amundsen était le symbole d'une nouvelle ère de l'exploration, ce navire est le symbole d'une nouvelle ère de l'industrie des croisières. »

Mme Strand ajoute, « je suis réellement honorée de prendre part à un moment historique comme celui-ci en compagnie d'explorateurs et de collègues qui partagent ma philosophie et qui sont tous dévoués à naviguer sur nos océans de manière plus responsable. »

Pour reconnaître l'importance de l'occasion, un don a été fait à la Hurtigruten Foundation pour appuyer des efforts de conservation dans les plus de 200 destinations dans le monde où les navires Hurtigruten font escale.

Hurtigruten, la première société de croisières d'expédition au monde, a conçu le MS Roald Amundsen spécialement pour l'exploration de certaines des eaux les plus spectaculaires au monde. Le MS Roald Amundsen, qui est équipé de technologies écologiques d'avant-garde, utilise d'importants blocs-piles qui alimentent les moteurs à faibles émissions du navire, ce qui permet de diminuer les émissions de CO 2 du navire de plus de 20 %.

Le MS Roald Amundsen est passé à l'histoire cet été en devenant le premier navire de croisière à naviguer en étant alimenté par des batteries et est devenu le premier navire hybride à alimentation électrique à franchir le légendaire passage du Nord-Ouest. Après sa saison 2019-2020 en Antarctique, le navire passera l'été 2020 en Alaska. Un deuxième navire hybride électrique, le MS Fridtjof Nansen, intégrera la flotte en 2020.

D'autres images de la cérémonie se trouvent ici.

Pour en savoir davantage sur Hurtigruten ou pour faire une réservation, visiter le Hurtigruten.com, composer le 1-866-679-8305 ou parler à un agent de voyage.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1025314/Hurtigruten_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1026041/Roald_Amundsen_Naming_Hurtigruten.jpg

SOURCE Hurtigruten

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Brea Burkholz, brea.burkholz@hurtigruten.com, (425) 233-8832, www.hurtigruten.com, Hurtigruten.com

Related Links

Hurtigruten.com