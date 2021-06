Hurtigruten Expeditions établit un partenariat stratégique à long terme avec Metropolitan Touring; modernise et remet à neuf un navire

SEATTLE, 23 juin 2021 /CNW/ -- Hurtigruten Expeditions, chef de file mondial des voyages d'exploration, élargit son offre mondiale pour y inclure l'une des destinations les plus emblématiques de la planète : les îles Galapagos.

Célèbre pour sa nature et sa faune uniques, l'archipel isolé situé à quelque 950 kilomètres au large de la côte équatorienne fascine les voyageurs et les scientifiques depuis des siècles. À partir de janvier 2022, Hurtigruten Expeditions élargira son éventail de destinations pour y inclure les îles Galapagos, offrant aux explorateurs des temps modernes des aventures enrichissantes qui vont « au-delà de l'imagination ».

« Nous sommes très heureux d'étendre notre offre en Amérique du Sud à l'une des destinations les plus spectaculaires de la planète. Nous avons constaté une nette tendance chez les voyageurs à rechercher des expériences d'excursion vraiment uniques et constructives, avec une forte augmentation de la demande pour le type de petits navires et de grandes aventures que nous offrons. La pandémie a fait avancer ce dossier de façon spectaculaire. Il y a actuellement une énorme demande refoulée pour les voyages, et nous proposons en guise de réponse cette nouvelle destination à couper le souffle », a déclaré Daniel Skjeldam, président-directeur général de Hurtigruten Group.

Pour offrir aux visiteurs des expériences uniques en leur genre, Hurtigruten Expeditions a conclu un partenariat stratégique à long terme avec Metropolitan Touring, l'agence de voyages établie en Équateur la plus expérimentée et la plus reconnue des Galapagos.

Les invités exploreront l'archipel avec style et dans le plus grand confort à bord du MS Santa Cruz II, un appareil entièrement modernisé pouvant accueillir 90 passagers, qui s'ajoute à la flotte croissante de Hurtigruten Expeditions composée de petits navires conçus spécialement pour les croisières d'expédition.

« Ce partenariat réunit deux entreprises qui combinent le meilleur de deux mondes : Hurtigruten Expeditions est un acteur mondial qui jouit d'une excellente réputation en matière de croisières d'expédition, et qui possède une longue histoire et une connaissance approfondie des îles Galapagos. Nous sommes très heureux d'accueillir à bord les premiers invités de Hurtigruten Expeditions », a déclaré Paulina Burbano de Lara, PDG de Metropolitan Touring.

Metropolitan Touring propose une expérience de découverte intime et unique de la faune des îles depuis qu'elle a lancé des expéditions aux Galapagos il y a près de 70 ans. En 1896, Hurtigruten Expeditions a effectué ses premières croisières d'expédition et est devenue depuis le plus grand croisiériste du genre au monde.

« Il s'agit d'un jalon important de notre histoire de 125 ans d'exploration. Les Galapagos sont l'une des destinations de croisière par excellence au monde. Il s'agit d'un mariage parfait entre deux entreprises qui ont une fière histoire, un riche patrimoine et une passion pour la santé de nos océans et de notre planète », a déclaré Asta Lassesen, PDG de Hurtigruten Expeditions.

Au-delà de l'imagination

À partir du 5 janvier 2022, Hurtigruten Expeditions offrira des aventures de neuf jours au cours desquelles les participants visiteront certains des sites les plus spectaculaires et emblématiques de l'archipel à bord du MS Santa Cruz II. Le forfait comprend deux nuitées à Quito, la capitale équatorienne, avant la croisière de six nuits. Il inclut également une visite d'une journée complète dans le parc national de Cotopaxi, où se trouve le volcan Cotopaxi, le volcan actif le plus élevé d'Amérique du Sud. Il est aussi possible d'ajouter un préprogramme de quatre jours à Machu Picchu dans le Pérou voisin avant d'entreprendre l'aventure des Galapagos. Pour réserver, visitez Hurtigruten.com, composez le 866 662-0371 ou communiquez avec l'agent de voyages de votre choix.

Dans le cadre de ce partenariat, le MS Santa Cruz II - comprenant toutes les suites et cabines, le salon des explorateurs, la salle à manger, le bar et d'autres espaces publics - sera entièrement modernisé. Une zone scientifique, marque de commerce des expéditions Hurtigruten, sera également ajoutée. Les invités et l'équipe de l'expédition à bord pourront y approfondir leur compréhension des merveilles qu'ils explorent.

« Notre expérience inégalée aux Galapagos nous a permis de concevoir et de parfaire une exploration idéale de l'archipel. Nos itinéraires sont basés sur le concept de voir le plus grand nombre possible des "15 grandes" espèces, avec des visites exclusives des îles et des sites. Il n'y a pas de meilleure façon de voir les îles », déclare Mme de Lara.

Comme les deux entreprises partagent des valeurs communes en matière d'investissement dans le développement durable, toutes les croisières de Hurtigruten Expeditions à destination des Galapagos sont carboneutres. Les invités de Hurtigruten Expeditions contribueront directement à la protection des forêts biodiverses dans le nord-ouest de l'Équateur, désignées réserve de biosphère de l'UNESCO en 2018.

« Les Galapagos sont depuis longtemps considérées comme l'un des plus grands sanctuaires naturels du monde. Elles sont sauvages, isolées, diversifiées et sûres. Comme pour toutes les destinations, nous travaillerons en étroite collaboration avec les collectivités locales pour nous assurer de jouer un rôle positif en matière de durabilité à long terme », a déclaré Mme Lassesen.

Les points saillants de la croisière comprennent l'exploration du centre de reproduction des tortues géantes, la proximité des lions de mer et des iguanes terrestres, l'observation d'oiseaux, le kayak et la plongée avec tuba, ainsi que des conférences quotidiennes pour mieux comprendre les îles, leur histoire et la population animale sur terre et sous la surface de la mer. Dans l'ensemble, les Galapagos abritent plus de 9 000 espèces sauvages, dont bon nombre sont originaires de l'archipel éloigné et ne se trouvent nulle part ailleurs.

Le mois dernier, le Hurtigruten Group a enregistré un nombre record de réservations pour 2022, avec des niveaux de réservation de près de 50 % supérieurs à ceux enregistrés avant la pandémie. Avec l'ajout des îles Galapagos, la croissance devrait s'accélérer.

