L'offre comprend certains des tarifs les plus bas jamais offerts pour des destinations que vous rêvez de visiter comme l'Antarctique, les Galápagos, l'Alaska, l'Islande, Cabo Verde et l'archipel des Bissagos en Afrique occidentale, et la Norvège. Voici quelques-unes de nos offres les plus intéressantes :

Économisez jusqu'à 50 % sur une croisière de 13 jours au départ de Reykjavik , en Islande, à destination de St. John's , au Canada , avec escale au Groenland et dans le nord du Labrador ; une visite des fjords norvégiens au départ de Dover, au Royaume-Uni; une aventure de 10 jours dans les Caraïbes au départ de Miami vers Panama ; une croisière de neuf jours entre Liverpool et Reykjavik , qui comprend une demi-circumnavigation en Islande, une croisière d'une durée de huit jours mettant en vedette les points forts de la côte ouest des États-Unis, et une croisière relaxante de neuf jours favorisant le bien-être au départ d' Halifax , au Canada , à destination de Colón, au Panama ;

Économisez jusqu'à 40 % sur une expédition de 16 jours à la découverte de l'Antarctique et des îles Malouines, et sur de nombreux autres départs de l'Antarctique; une croisière de 14 jours aux Galápagos, une escapade historique au Pérou et au Chili; une croisière de 15 jours en Scandinavie méridionale; une croisière de 11 jours à la découverte du canal de Panama et du lac Titicaca au Pérou; une croisière de 11 jours à la découverte du Machu Picchu; une croisière le long de la côte chilienne à la découverte de l'histoire des Incas; et une croisière magique dans les îles Britanniques, selon un itinéraire de 15 jours ou de 13 jours;

et du lac Titicaca au Pérou; une croisière de 11 jours à la découverte du Machu Picchu; une croisière le long de la côte chilienne à la découverte de l'histoire des Incas; et une croisière magique dans les îles Britanniques, selon un itinéraire de 15 jours ou de 13 jours; Économisez jusqu'à 35 % sur de nombreux départs de la toute dernière destination de Hurtigruten Expeditions, qui sera offerte dès janvier prochain : les Galápagos. Ce périple de neuf jours comprend une croisière de six nuits, dont deux nuits à Quito , et une visite du volcan Cotopaxi; et

, et une visite du volcan Cotopaxi; et Économisez jusqu'à 35 % sur l'autre nouvelle destination offerte par le croisiériste en 2022 : l'Afrique de l'Ouest. L'itinéraire de 14 jours, qui sera lancé le 26 novembre 2022, comprend un séjour de quatre jours à Cabo Verde et quatre jours dans l'archipel Bissagos en Guinée- Bissau . Hurtigruten Expeditions est le seul croisiériste à offrir des voyages vers ces destinations éloignées où évolue une faune abondante et regorgeant de paysages époustouflants.

Si vous ne savez pas quelle destination vous convient le mieux, Hurtigruten Expeditions a mis au point l'outil parfait pour trouver la destination idéale. Le questionnaire fera simplement correspondre vos centres d'intérêt avec la meilleure destination pour vous au sein du réseau mondial de Hurtigruten Expeditions.

Vous trouverez tous les itinéraires faisant partie de la promotion du Vendredi fou de Hurtigruten Expeditions, y compris les modalités complètes ici. Pour réserver, visitez le Hurtigruten.com, composez le 866 552-0371 ou communiquez avec l'agent de voyages de votre choix.

À propos de Hurtigruten Expeditions, chef de file mondial des voyages d'exploration

Hurtigruten Expeditions est le chef de file mondial des croisières d'expédition. Le développement durable et l'exploration sont au cœur de nos activités. Nous vous proposons de grandes aventures à bord de petits navires, qui vous mèneront dans certaines des régions les plus spectaculaires de notre planète.

La découverte de nos racines, des grands explorateurs à l'âge d'or de l'exploration, la curiosité, le sens de l'aventure, l'amour pour notre planète et l'art de l'exploration sont profondément inscrits dans notre ADN. Avec Hurtigruten Expeditions, vous pouvez vous joindre à d'autres explorateurs pour des aventures dans plus de 30 pays et 250 destinations, dont l'Antarctique, l'Alaska, le passage du Nord-Ouest, le Groenland, l'Islande, le Svalbard, la Norvège, les îles Britanniques, l'Amérique du Sud, les Caraïbes et plus encore.

La flotte de sept petits navires fabriqués sur mesure de Hurtigruten Expeditions comprend les premiers navires de croisière hybrides à batterie au monde. Elle a recours à une variété de technologies vertes permettant d'explorer de façon plus durable. À bord, vous vous joindrez à notre équipe d'experts. Sélectionnés en fonction de votre aventure, ils vous accompagneront alors que vous découvrirez la faune, la nature, les collectivités locales et plus encore. Vous tirerez pleinement parti de notre centre de sciences à bord et de l'abondance de matériel d'expédition et nous ferons en sorte de vous emmener là où les gros navires ne peuvent le faire.

Comme des générations d'explorateurs l'ont fait avant nous, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles aventures à entreprendre et de nouveaux endroits à découvrir. Joignez-vous à nous - et explorez plus!

