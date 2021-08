Hurtigruten Expeditions lance des croisières en Afrique

Cette expansion fait suite à l' annonce récente du lancement de croisières d'expédition à l'année vers les îles Galapagos à partir du début de 2022. Outre ses premières expéditions en Afrique, Hurtigruten présentera également une série d'itinéraires aux îles Canaries et à Madère pour les saisons 2022 et 2023.

« L'année 2022 sera des plus aventureuses pour Hurtigruten Expeditions. Nous commencerons l'année en lançant nos opérations Galapagos en janvier, et à la fin de l'année, nous introduirons nos premières croisières en Afrique. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de prendre de l'expansion vers de nouvelles destinations uniques, et d'ainsi compléter les expéditions que nous offrons dans les Caraïbes et en Amérique du Sud et renforcer notre position mondiale », a déclaré Asta Lassesen, PDG de Hurtigruten Expeditions.

« Nous savons que nos invités veulent découvrir de nombreuses régions du globe, et notre ambition est d'offrir les destinations les plus excitantes au monde qui peuvent être parfaitement explorées par nos petits navires. Avec les îles Bissagos et le Cap-Vert, nous offrons une destination unique et hors des sentiers battus, parfaite pour une expédition sans pareille », a déclaré Mme Lassesen.

La toute première aventure de Hurtigruten Expedition en Afrique partira le 27 novembre 2022 et sera la première d'une série de croisières d'expédition à visiter le Cap-Vert et les îles Bissagos. L'archipel des Bissagos, l'une des destinations les plus préservées au monde, offrira à ses visiteurs une combinaison d'espèces sauvages distinctives et de paysages diversifiés. Les touristes exploreront pendant quatre jours l'archipel de 88 îles qui abrite des hippopotames, des dauphins, des crocodiles, des tortues de mer, des lamantins et 500 espèces d'oiseaux.

Les invités découvriront le Cap-Vert et les îles Bissagos à bord du très populaire MS Spitsbergen , le meilleur petit navire de croisière selon Cruise Critic Cruisers' Choice en 2018. Pouvant accueille moins de 200 passagers, le petit navire d'expédition est entré en service en 2016 et offre un cadre intime et exclusif à bord. Le navire comprend également le centre des sciences de pointe de Hurtigruten Expedition. Le programme scientifique de pointe comprend une vaste gamme de projets de recherche en science citoyenne auxquels les invités sont encouragés à participer pendant leur voyage.

Le Cap-Vert offre un paysage tout à fait différent de celui de l'archipel des Bissagos. Les itinéraires de Hurtigruten Expedition comprennent quatre jours complets à visiter des ports et des destinations qu'aucun autre navire de croisière n'offre. Les dix îles volcaniques escarpées qui composent le pays possèdent un mélange unique d'influences africaines et portugaises. Aux églises coloniales, aux manoirs palatiaux et aux anciens forts dans de multiples villes et villages de l'archipel s'ajoutent de nombreuses espèces migratrices et endémiques d'oiseaux qui traversent les îles et qui enthousiasmeront adeptes d'ornithologie. Parmi les autres espèces sauvages à découvrir se trouvent les baleines, les dauphins et les tortues de mer.

L'itinéraire comprend également une journée à Banjul, la capitale de la Gambie, le plus petit pays d'Afrique continentale. Toutes les croisières en partance de Dakar comprennent des aventures terrestres. Avant de partir, les invités exploreront l'impressionnante île de Gorée, où ils découvriront les maisons coloniales colorées, les baobabs et les palmiers, et ils plongeront dans l'histoire sombre de cette ancienne île aux esclaves. Une visite de Dakar est prévue le jour du débarquement, au cours de laquelle les touristes découvriront la charmante ville aux multiples facettes tout en en apprenant sur ses moments historiques et en conduisant le long de la corniche.

Les nouvelles croisières de Hurtigruten Expedition en Afrique partiront de Dakar les 27 novembre, 9 et 21 décembre 2022, et les 2 et 14 janvier 2023.

Bien que les îles Canaries et Madère soient des destinations touristiques connues des voyageurs européens, les croisières de Hurtigruten Expedition présenteront un autre côté de ces îles, en mettant l'accent sur les randonnées pédestres, les parcs nationaux et les visites culturelles. La faune comprend les baleines, les dauphins et divers oiseaux. Madère abrite également des espèces végétales endémiques et envahissantes, et une excursion facultative permettant aux visiteurs d'identifier et d'éliminer les plantes envahissantes avec un naturaliste local sera offerte. Les cinq croisières de 10 jours vers les îles Canaries et Madère se dérouleront en novembre 2022 et de janvier à mars 2023.

