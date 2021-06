Hurtigruten Expeditions lance 37 croisières avec guide francophone pour 2022/2023

Les 37 itinéraires comprennent des croisières vers l'Alaska, l'Antarctique, le Groenland, l'Islande, l'Amérique du Nord, le passage du Nord-Ouest et l'Arctique canadien, et l'Amérique du Sud, avec une longue liste de destinations incontournables et certains des endroits les plus reculés et les plus préservés du monde. Les voyages durent de huit à 23 jours pour les voyages les plus longs en Antarctique, aux îles Malouines et en Géorgie du Sud, aussi connus comme La grande expédition.

«Nous sommes ravis d'améliorer notre offre de produits sur le marché canadien francophone et de rendre presque toutes nos destinations encore plus agréables pour nos passagers francophones. En tant que leader mondial de la croisière d'expédition, nous cherchons constamment à rendre nos voyages d'aventures plus attractifs auprès d'un public plus large, et nous sommes heureux d'offrir à présent des croisières bilingues pour de si nombreuses destinations. Ce programme est une réussite auprès de nos passagers chez Hurtigruten France depuis des années, il s'agit donc d'un développement naturel,» a déclaré Kristin Erz, Directrice des ventes au Canada chez Hurtigruten Expeditions.

Vous trouverez toutes les croisières de 2022/2023 avec guide francophone ici. Pour chaque croisière, un minimum de 20 passagers francophones est nécessaire. Hurtigruten offre à tous les résidents canadiens un rabais de 20 % sur toutes nos croisières listées et promotions actuelles jusqu'au 30 juin 2021. Pour obtenir plus de renseignements ou effectuer une réservation, veuillez communiquer avec votre agence de voyage locale ou le centre d'appels de la société au 1 866 552-0371.

À propos de Hurtigruten Expeditions - leader mondial du voyage d'exploration

Hurtigruten Expeditions est le leader et la plus grande compagnie de croisières d'expédition au monde. Le développement durable et l'exploration sont au cœur de nos préoccupations, c'est pourquoi nous vous offrons de grandes aventures à bord de petits navires et nous vous emmenons dans des endroits parmi les plus spectaculaires de notre planète.

Nos racines remontent aux grands explorateurs et à l'âge d'or de l'exploration. La curiosité, le sens de l'aventure, l'amour de notre planète et l'art de l'exploration sont profondément gravés dans notre ADN.

Avec Hurtigruten Expeditions, vous pouvez vous joindre à d'autres explorateurs lors d'aventures dans plus de 30 pays et plus de 250 destinations, notamment l'Antarctique, l'Alaska, le passage du Nord-Ouest, le Groenland, l'Islande, le Svalbard, la Norvège, les îles Britanniques, l'Amérique du Sud, les Caraïbes, et plus encore.

La flotte de Hurtigruten Expeditions, composée de sept navires de petite taille construits sur mesure, comprend les premiers navires de croisière à batterie hybride au monde, ainsi qu'un éventail de technologie verte pour des explorations plus durables.

À bord, vous joindrez notre équipe d'experts. Sélectionnés spécialement pour votre aventure, ils seront à vos côtés pour découvrir la faune sauvage, la nature, les communautés locales et bien plus, tirant parti de notre centre scientifique à bord et d'un large choix d'équipements pour les expéditions. Ainsi, nous nous assurons de vous emmener là où les grands navires ne peuvent pas aller.

Comme des générations d'explorateurs avant nous, nous recherchons toujours de nouvelles aventures, de nouveaux endroits et nous voulons constamment monter à bord pour de nouvelles aventures. Rejoignez-nous, et explorez!

