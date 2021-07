SEATTLE, 29 juillet 2021 /CNW/ - Combinez affaires et plaisir de manière inédite grâce à Hurtigruten Expeditions , le chef de file mondial du voyage d'exploration. Le croisiériste lance une solution de rechange au travail à domicile, qui vous permet de profiter de la faune, de la nature et d'aventures fantastiques pendant une partie de la journée, puis de compter sur une connexion Wi-Fi haute vitesse quand vous avez besoin de travailler.

« Puisqu'il y a tant de gens qui travaillent maintenant à domicile, nous avons créé l'expérience ultime pour travailler de n'importe où. Si vous avez un horaire relativement flexible, vous pouvez travailler quand vous en avez besoin depuis votre cabine ou n'importe quel autre espace à aire ouverte à bord du navire. Pendant vos pauses prolongées, vous pouvez explorer des parcs nationaux comme Redwood ou Acadia, observer les ours dans le parc national Katmai ou visiter les îles Aléoutiennes, qui comptent parmi les régions les plus éloignées du pays. Avec nous, votre pause du midi pourrait être agrémentée d'une randonnée entre les arbres majestueux de la côte du Pacifique, d'une excursion à bord d'un homardier le long de la côte de l'Atlantique ou d'une promenade en kayak dans les eaux cristallines de l'Alaska. Nous offrons également des arrière-plans imbattables si vous travaillez depuis le balcon pendant que nous naviguons dans les fjords de l'Alaska, que nous longeons le littoral du Maine ou que nous suivons la côte ouest des États-Unis », a expliqué Storm Tussey-Haverly, président par intérim de Hurtigruten Americas.

Hurtigruten a sélectionné parmi ses nombreux itinéraires à travers le monde six croisières qui conviennent parfaitement aux Nord-Américains prêts à faire passer la conciliation entre la vie professionnelle et personnelle à un tout autre niveau dans des endroits où le Wi-Fi est rapide et fiable, même en mer. Cela comprend la côte ouest des États-Unis , de nombreuses croisières en Alaska et en Colombie-Britannique , ainsi que le voyage de Halifax à Boston . Vous trouverez tous les départs et d'autres renseignements utiles sur le site Hurtigruten.com .

Économisez jusqu'à 1 500 $ par personne en réservant avant le 30 septembre 2021. Pour en savoir plus et réserver, visitez Hurtigruten.com , composez le 866 552-0371 ou communiquez avec l'agent de voyages de votre choix.

À propos de Hurtigruten Expeditions, chef de file mondial des voyages d'exploration

Hurtigruten Expeditions est le chef de file mondial des croisières d'expédition. Le développement durable et l'exploration sont au cœur de nos activités. Nous vous proposons de grandes aventures à bord de petits navires, qui vous mèneront dans certaines des régions les plus spectaculaires de notre planète.

Avec Hurtigruten Expeditions, vous pouvez vous joindre à d'autres explorateurs pour des aventures dans plus de 30 pays et 250 destinations, dont l'Antarctique, l'Alaska, le passage du Nord-Ouest, le Groenland, l'Islande, le Svalbard, la Norvège, les îles Britanniques, l'Amérique du Sud, les Caraïbes et plus encore.

La flotte de sept petits navires fabriqués sur mesure de Hurtigruten Expeditions comprend les premiers navires de croisière hybrides à batterie au monde. Elle a recours à une variété de technologies vertes permettant d'explorer de façon plus durable.

À bord, vous vous joindrez à notre équipe d'experts. Sélectionnés en fonction de votre aventure, ils vous accompagneront alors que vous découvrirez la faune, la nature, les collectivités locales et plus encore. Vous tirerez pleinement parti de notre centre de sciences à bord et de l'abondance de matériel d'expédition et nous ferons en sorte de vous emmener là où les gros navires ne peuvent le faire.

