Les voyageurs en solo qui cherchent à rayer une destination de leur liste avant la fin de l'année ou qui prévoient des vacances très attendues en 2022 peuvent maintenant réserver certaines croisières sans devoir payer de frais supplémentaires pour personne seule. Les aventuriers peuvent profiter de cette offre pour explorer les villes historiques d'Europe, observer les pingouins, les phoques et les baleines lors d'une croisière de 18 jours en Antarctique , découvrir les aurores boréales et tout savoir sur ce phénomène spectaculaire, suivre les traces de Charles Darwin en explorant les Galápagos , voyager le long de la côte norvégienne comme les gens du coin, ou découvrir les incontournables de l'Amérique du Sud au cours d'une croisière de 18 jours entre Valparaiso, au Chili, et le Costa Rica.

« Des études ont révélé que 45 % des voyageurs en solo veulent découvrir de nouvelles cultures, et c'est justement ce qu'offrent nos croisières : une occasion d'en apprendre davantage sur les habitants, la faune et les écosystèmes de la région visitée. Les navires d'Hurtigruten voguent vers des destinations parmi les plus uniques et les plus belles au monde, notamment les îles Galápagos, l'Antarctique et la Norvège. Elles figurent sur la liste des endroits à visiter avant de mourir pour la plupart des voyageurs, et beaucoup de touristes célibataires s'y rendent également. Nos croisières sont conçues pour permettre aux passagers d'explorer les endroits qu'ils visitent et d'y vivre une immersion totale », a déclaré Storm Tussey-Haverly, présidente par intérim de Hurtigruten Americas.

On retrouve sur les navires de croisière de Hurtigruten Expeditions un centre des sciences à la fine pointe de la technologie, un programme scientifique intégré à bord auquel les visiteurs sont encouragés à participer ainsi que des conférences, le tout permettant aux voyageurs de mieux connaître les destinations et les régions qu'ils découvrent. Les passagers peuvent également vivre des expériences pratiques, qu'il s'agisse de suivre les baleines, de compter les pingouins ou de nettoyer les plages sur le trajet de leur navire, ce qui constitue des occasions d'apprentissage uniques en leur genre.

Hurtigruten Norwegian Coastal Express permet aux voyageurs de découvrir la Norvège et son littoral d'une manière unique et non touristique. La route panoramique, souvent décrite comme « le plus beau trajet au monde », conduit les passagers vers de charmantes villes côtières et des fjords hypnotisants. Les croisières côtières proposent également une variété d'activités, qu'il s'agisse de randonnées à couper le souffle, d'excursions en bateau ou d'équitation, pour que chacun y trouve son compte.

Cette offre pour les voyageurs en solo est disponible sur certaines croisières à destination des Galápagos, de l'Europe, de l'Antarctique, de l'Amérique centrale, de l'Islande, de l'Amérique du Nord, de la Norvège et de l'Amérique du Sud.

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les offres spéciales de Hurtigruten pour la Fête des célibataires, visitez hurtigruten.com/offers/no-single-supplement-exp/ pour en savoir plus sur celles de Hurtigruten Expeditions et hurtigruten.com/coastal-offers/no-single-supplement-coa/ pour connaître les détails sur le Hurtigruten Norwegian Coastal Express.

Si vous n'êtes pas certain de la destination qui vous convient le mieux, Hurtigruten Expeditions a lancé l'outil idéal vous permettant de trouver celle qui est parfaite pour vous. Le questionnaire fera simplement correspondre vos centres d'intérêt avec la meilleure destination pour vous.

