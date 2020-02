Hurtigruten annonce une vente éclair visant les suites de l'ensemble de sa flotte

John Downey, président de Hurtigruten Americas, déclare : « Quel meilleur moyen de fêter sa tendre moitié que de s'offrir une suite à bord d'une croisière Hurtigruten? Certaines des suites de nos tout nouveaux navires, dont le MS Roald Amundsen et le MS Fridtjof Nansen, ont des balcons et des spas privés. Imaginez naviguer dans le chenal Lemaire, en Antarctique, en compagnie de l'être spécial, dans une suite spacieuse et luxueuse, admirant les pingouins et les baleines qui s'alimentent et nagent dans les eaux qui vous entourent. Nous sommes ravis que cette vente éclair permette à notre clientèle future de vivre cette expérience grandiose. »

L'offre est en vigueur pour chacune des destinations et pour toute la flotte de navires de Hurtigruten, notamment l'intime MS Fram, le MS Roald Amundsen de 2019, le MS Fridtjof Nansen nouvellement construit et le MS Otto Sverdrup, qui sera bientôt remis à neuf. Qu'il s'agisse de croisières d'une durée de 12 à 23 jours permettant d'explorer la région de l'Antarctique (dont les îles Malouines, les fiords chiliens, la Patagonie ou la Géorgie du Sud) à des expéditions plus courtes au Canada et en Nouvelle-Angleterre, en Alaska ou en Norvège, les voyageurs, indépendamment de leur destination, peuvent réserver une suite pour la somme modique de base de 2 672 $ par personne.

Pour en apprendre plus à propos de la vente éclair de février de Hurtigruten, visitez le https://www.hurtigruten.com/suites-for-sweet.

À propos de Hurtigruten

Hurtigruten est le chef de file en matière de voyages d'exploration. Étant la plus grande société d'organisation de croisières en eaux polaires et s'appuyant sur 126 ans de savoir-faire, elle offre des expériences immersives vers certaines des destinations les plus reculées et les plus vierges de la planète, dont l'Antarctique, l'Alaska, l'Arctique canadien et le passage du Nord-Ouest, le Groenland, l'Islande, la Norvège, le Svalbard et plus encore. La flotte de Hurtigruten comprend 14 navires d'expédition construits sur mesure pour les déplacements aventuriers. De plus, deux nouveaux navires révolutionnaires seront livrés sous peu : le MS Fridtjof Nansen, en 2020, et un deuxième vaisseau, en 2021. Après le lancement du MS Roald Amundsen en 2019, il s'agira des navires d'expédition les plus sophistiqués et les plus écologiques voguant sur l'océan, ainsi que les tout premiers navires de croisière hybrides au monde propulsés par l'électricité. Hurtigruten est un chef de file de l'industrie en matière de durabilité ayant un engagement profond qui vise à améliorer le milieu marin où la société vit.

