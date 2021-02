La Norvège offre aux voyageurs une expérience sans pareille et Hurtigruten a choisi ses paysages majestueux comme destination de l'année 2021 pour les raisons suivantes :

L'endroit le plus merveilleux au monde : La Norvège est véritablement « l'endroit le plus merveilleux du monde », grâce à sa culture chaleureuse, à son sens de la communauté, à sa générosité et à son esprit Higge ». Les voyageurs auront l'occasion de visiter des lieux célèbres du pays, et les Norvégiens, naturellement accueillants, sont impatients et fiers de partager leur patrimoine et leurs traditions avec les visiteurs.

Luminosité saisonnière : Les journées norvégiennes sont soit très longues, soit très courtes, ce qui est parfait pour une visite à n'importe quelle période de l'année, peu importe la préférence des voyageurs. Pendant les mois d'été, le soleil se couche très tard, créant une toile de fond pour les randonnées de fin de soirée, les concerts en plein air et plus encore. Pendant les mois d'hiver, il y a peu de lumière naturelle. Cela rime avec longues soirées passées à l'intérieur à profiter du mode de vie norvégien, à cuisiner et à passer du temps de qualité ensemble.

Les aurores boréales : Ce n'est un secret pour personne, la Norvège est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer ce phénomène étonnant. Dans un certain nombre de petites villes du Nord, il est facile de repérer les lumières dansantes dans le ciel entre septembre et la fin mars.

Majestueux fjords : Les fjords, vestiges de la dernière ère glaciaire, sont nombreux en Norvège. L'exploration de ces merveilles naturelles peut se faire en faisant de la randonnée pédestre, du kayak, de la voile, du plongeon ou du camping, ce qui donne l'occasion de demeurer actif et de bouger, tout en se rapprochant de la nature.

Les explorateurs peuvent choisir entre deux options pour découvrir le littoral norvégien, soit une expédition en croisière ou le voyage côtier original qui remonte à 1893. Grâce à des équipes d'expédition qui enrichissent chaque partie du voyage, des panoramas locaux des ports, des fjords, du littoral magnifique et une approche norvégienne des voyages en hiver ou en été, les voyageurs pourront s'imprégner de la culture et du charme de la Norvège. Voici des exemples d'itinéraires qui mettent en valeur la destination de l'année et sur lesquels vous pourrez profiter de réduction allant jusqu'à 4 000 $ en 2021 : Fjords et expédition estivale en Arctique Lumières du Nord et fjords et Fjords norvégiens, Cap Nord et soleil d'Arctique.

Pour en savoir plus ou pour réserver un voyage en Norvège, communiquez avec votre agent de voyages local, consultez le site https://www.hurtigruten.com/destinations/norway ou communiquez directement avec Hurtigruten au 1 866 679-8305. Les voyageurs peuvent réserver en toute confiance en tout temps grâce à la politique d'annulation Book With Confidence de Hurtigruten.

Hurtigruten est le chef de file mondial des voyages d'exploration. En tant que plus important croisiériste dans les eaux polaires fort d'un savoir-faire de 126 ans, Hurtigruten offre des expériences immersives vers certaines des destinations les plus sauvages et éloignées du monde, notamment l'Antarctique, l'Alaska, l'Arctique canadien et le passage du Nord-Ouest, le Groenland, l'Islande, la Norvège, le Svalbard, et plus encore. La flotte de Hurtigruten comprend 14 navires d'expédition, construits sur mesure pour les voyages d'aventure, dont 2 étant les premiers navires hybrides électriques au monde, à savoir le MS Roald Amundsen et le MS Fridtjof Nansen. Il s'agit des deux navires d'expédition les plus avancés et les plus respectueux de l'environnement qui existent en mer. Hurtigruten est un chef de file de l'industrie en matière de développement durable, qui démontre un engagement profond à l'égard de l'amélioration des milieux marins où elle se sent chez elle.

