Pour le premier événement CandyDrop de Huobi, les participants auront la chance de recevoir gratuitement des parachutages Scream (SCREAM) et SpookySwap (BOO).

LONDRES, 16 mars 2022 /CNW/ - Huobi Global, l'une des principales bourses d'actifs numériques, a annoncé aujourd'hui le lancement de CandyDrop, un nouveau programme qui récompense les utilisateurs en leur offrant la chance de gagner des parachutages de jetons gratuits. Huobi Global déploie le programme pour encourager les négociateurs actifs et élargir leur exposition à un plus grand éventail d'actifs.

Pour être admissibles aux événements CandyDrop, les utilisateurs devront maintenir un volume d'opérations quotidiennes au comptant moyennes d'au moins 100 USDT au cours des trois jours précédant l'inscription à l'événement. Une fois inscrits, les utilisateurs participeront à un tirage au sort qui leur donnera la chance de gagner une part égale de la masse des lots des parachutages.

« Alors que nous poursuivons la croissance de l'écosystème Huobi avec de nouvelles inscriptions et de nouveaux partenaires, nous cherchons toujours des moyens de mieux mobiliser et récompenser nos utilisateurs, a déclaré Du Jun, cofondateur de Huobi. CandyDrop créera de nouvelles possibilités de profit pour les utilisateurs tout en favorisant la fidélité à la marque, ce qui sera bénéfique à la fois pour les utilisateurs et les projets. Nous sommes déterminés à bâtir un vaste écosystème de ressources numériques inclusif et accessible aux utilisateurs du monde entier. »

Les événements précédents de Huobi se sont révélés populaires auprès d'un grand nombre d'investisseurs et leur ont donné accès à de nouveaux projets passionnants. Le nouveau programme CandyDrop permettra aux utilisateurs de gagner des parachutages sur des jetons nouvellement inscrits sans avoir à conserver ces derniers à l'avance.

Les jetons attribués à la masse des lots varieront selon la campagne. Certains des utilisateurs chanceux pourront obtenir plus d'un type de jeton au cours d'un événement. Les événements CandyDrop auront lieu jusqu'à cinq fois par semaine, ce qui donnera amplement l'occasion aux utilisateurs de participer aux parachutages de jetons gratuits.

Premier CandyDrop de Huobi

Le premier événement CandyDrop de Huobi aura lieu le 14 mars 2022 avec des lots Scream (SCREAM) et SpookySwap (BOO). Les participants pourront s'inscrire pour avoir la chance de réclamer une partie de la masse des lots SCREAM et BOO.

Scream est un protocole de prêt qui offre des solutions de prêt entre pairs entièrement décentralisées, transparentes et non dépositaires. SpookySwap est un système automatisé et décentralisé de tenue de marché pour le réseau Fantom Opera.

Période d'inscription : du 14 mars 2022 à 17 h au 17 mars 2022 à 17 h (UTC+8)

Lien vers l'événement : https://www.huobi.com/en-us/topic/flashback/h5

En prime, les utilisateurs peuvent cliquer sur « Up chances » pour répondre à un questionnaire et augmenter leurs chances jusqu'à 30 % (prime maximale). La masse des lots sera distribuée de façon égale entre tous les gagnants.

Le tirage au sort commencera immédiatement après la fin de la période d'inscription et les résultats seront annoncés au cours de l'heure suivante. Au total, 12 000 utilisateurs pourront gagner des parachutages de jetons gratuits.

Pour en savoir plus sur le règlement de l'événement CandyDrop, cliquez ici .

À propos de Huobi Group

Huobi Group est une entreprise de chaîne de blocs de calibre mondial fondée en 2013, afin de réaliser des percées dans la technologie de la chaîne de blocs et de favoriser l'intégration de la technologie de la chaîne de blocs au sein d'autres secteurs. Huobi Group a élargi sa gamme de produits et de services aux domaines des chaînes de blocs publiques, de la négociation d'actifs numériques, des portefeuilles, des coopératives de minage, des mises de fonds des propriétaires, de l'incubation de projets, de la recherche d'actifs numériques, et bien plus. Le Huobi Group a établi un écosystème numérique mondial en investissant dans plus de 60 entreprises en amont et en aval de l'industrie de la chaîne de blocs.

