HunterLab lance le Vista® L2 avec une plage de mesure de 710 nm

Le Vista de nouvelle génération associe Essentials L2, le logiciel d'analyse des couleurs le plus performant de la catégorie, avec une capacité de calcul embarquée nettement supérieure, le tout sans changer les méthodes ni accessoires existants

RESTON, Virginie, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- HunterLab, le spécialiste mondial de la colorimétrie, annonce aujourd'hui le lancement du Vista® L2, son nouveau spectrophotomètre en transmission mesurant la couleur et la turbidité, pour les liquides et les solides transparents et translucides. Le Vista L2 étend la plage spectrale à 710 nm, ajoute Essentials L2, le logiciel d'analyse des couleurs le plus avancé de l'industrie, et augmente la puissance de traitement et le stockage. Les équipes de contrôle de la qualité des boissons, des huiles comestibles, des produits chimiques liquides, des produits pharmaceutiques, des préformes en plastique translucide et des essais environnementaux bénéficient aujourd'hui de capacités renforcées.

HunterLab Vista L2

La plage élargie rend plus précise la séparation entre la couleur réelle, mesurée comme absorbance, et la turbidité, mesurée comme diffusion de la lumière. Cette clarté aide les fabricants à détecter l'instabilité précoce des produits liquides et à évaluer la stabilité des couleurs avec une confiance accrue. La portée de 710 nm permet également de mesurer la chlorophylle à 630, 670 et 710 nm, conformément à la norme AOCS Cc 13d-55, une méthode utilisée pour suivre l'oxydation et préserver la durée de conservation des huiles comestibles.

« On demande aux équipes responsable de la qualité d'effectuer davantage de mesures, avec des délais plus serrés, sans instruments ni effectifs supplémentaires », déclare Bob Weaver, président de HunterLab. « Le Vista L2 a été construit pour cette réalité. Il élargit ce qu'un seul instrument est capable de mesurer, tout en conservant les mêmes méthodes et accessoires que nos clients utilisent déjà, de sorte que la mise à niveau ajoute des capacités sans interruption. »

Le Vista L2 s'appuie sur la plateforme Vista établie et conserve sa géométrie de transmission, son éclairage DEL à spectre complet et son interface à écran tactile. Parmi les fonctionnalités nouvelles et améliorées figurent les 32 Go de stockage embarqué, assez pour des millions de mesures, une sortie HDMI pour visualiser les résultats sur des écrans externes et une norme intégrée de vérification de la longueur d'onde qui assure une performance constante. Mises à jour Essentials L2 par clé USB ou connexion internet directe.

Le Vista L2 est le seul instrument de transmission à appliquer la loi Beer-Lambert avec la précision nécessaire pour indiquer la couleur absolue avec des cellules et flacons standards. Il analyse automatiquement les huiles comestibles à des longueurs de trajet de 5,25 po ou de 1 po et lit la couleur APHA dans des cellules plus petites que ce que les systèmes concurrents exigent, ce qui réduit la dépendance à des cellules spécialisées coûteuses. Les supports et socles interchangeables, avec options multifonctionnelles, précision et auto-centrage, maintiennent en place les liquides, flacons, cuvettes, préformes en plastique translucide, films et échantillons traversants grâce à des fixations magnétiques et des goupilles de positionnement pour des résultats reproductibles.

Le Vista L2 est disponible dès maintenant. Des renseignements supplémentaires et des demandes de démonstration sont disponibles sur https://www.hunterlab.com/fr/contact/.

À propos de HunterLab

Fondé en 1952, HunterLab est un chef de file mondial des solutions de mesure de la couleur et de l'aspect pour diverses industries, notamment les industries alimentaire, plastique, chimique et pharmaceutique. Avec des instruments reconnus dans plus de 75 pays, HunterLab continue à faire progresser la science de la couleur grâce à l'innovation, la précision et les partenariats avec ses clients.

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SOURCE HunterLab