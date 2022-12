Journée internationale des personnes handicapées

MONTRÉAL, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Humanité & Inclusion (HI) Canada organise une visite de trois acteurs clés de la lutte contre les mines antipersonnel au pays pour souligner le 25e anniversaire de la signature du Traité d'Ottawa. Depuis, 55 millions de mines en stock ont été détruites et plus de 3300 de kilomètres carrés de terres ont été réhabilitées. Malgré tout, entre 2001 et 2020, 130 000 personnes, en grande majorité des civils, dont la moitié sont des enfants, ont été tuées ou blessées par des mines ou par des restes explosifs de guerre.

Du 1er au 6 décembre 2022, Jean-Baptiste Richardier, un des fondateurs de HI, Philippe Chabasse, un acteur important du plaidoyer, ainsi que Gniep Smoeun, une victime d'une mine antipersonnel à l'âge de 10 ans au Cambodge, et l'une des premières soignées par HI, participeront à plusieurs activités à Montréal et à Ottawa. Leur visite coïncide avec la Journée internationale des personnes handicapées qui aura lieu le 3 décembre.

À l'époque, et encore aujourd'hui, HI a pour mission spécifique de demeurer sur le terrain pour porter assistance aux victimes et aux populations vulnérables dans les pays touchés par des crises, des conflits et des catastrophes. Créée en 1982 par le sentiment d'injustice de ses fondateurs pour les victimes de mines antipersonnel et du manque de réponse adaptée à leurs besoins sur le plan humanitaire, l'organisation, autrefois appelée Handicap International, mène aujourd'hui 452 projets dans 60 pays.

« Depuis 2014, le nombre de victimes de mines antipersonnel est à la hausse principalement à cause de l'augmentation du nombre de conflits armés et de l'utilisation de mines improvisées. Ces armes funestes affectent les moyens de subsistance des personnes touchées et peuvent entraîner leur marginalisation sociale. Elles tuent, mutilent et affectent la vie d'hommes, de femmes et d'enfants. La formation aux premiers soins de bénévoles, issus des communautés touchées, peut faire chuter le taux de mortalité de 10 à 12 %. En 2021, près de 65 % des victimes survivent aux accidents impliquant des mines antipersonnel. Cette même année, toutefois, le financement pour l'assistance aux victimes a atteint son niveau le plus bas depuis 2016 », indique Anne Delorme, directrice générale d'Humanité & Inclusion Canada.

Depuis une décennie, 23 millions de personnes ont bénéficié des programmes de HI à l'échelle mondiale. Parmi ces programmes figurent, entre autres, l'éducation inclusive, la réadaptation et la réduction de la violence armée. En 2021, près d'un million de personnes ont bénéficié des activités sur la réduction des risques liés à ces armes destructives dans des pays tels que le Yémen, le Liban et l'Irak.

HI a été honorée du prix Nobel de la paix en 1997, aux côtés de cinq autres organisations partenaires, pour avoir mené depuis 1992 la Campagne internationale pour interdire les mines, qui a conduit à la signature du Traité d'Ottawa.

Traité d'Ottawa : le leadership du Canada

En octobre 1996, lors de la première conférence d'Ottawa sur l'utilisation des mines antipersonnel, où Humanité & Inclusion a joué un rôle crucial, le Canada a lancé un défi à la communauté internationale de négocier un traité interdisant l'emploi, le stockage et la production des mines antipersonnel. Un an plus tard, le 3 décembre 1997, 122 gouvernements se sont réunis à Ottawa pour signer le Traité d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel.

Selon The Landmine Monitor, les mines ont causé plus de 7000 victimes, soit 2492 morts et 4561 blessés en 2020. Entre 2014 et 2021, 1,2 million de kilomètres carrés de territoire ont été libérés. Seulement en 2021, 117 000 engins ont été neutralisés.

Aujourd'hui, les 164 gouvernements qui adhèrent au Traité d'Ottawa ont le devoir d'aider les victimes des mines par la mise en œuvre d'activités spécifiques ou de soutenir financièrement ces activités pour favoriser l'inclusion des personnes survivantes et en situation de handicap dans la société. Au pays, Affaires mondiales Canada est le principal bailleur de fonds de HI Canada ; ce qui permet le soutien de projets tels que ceux en Ukraine ou en Syrie.

Pour soutenir Humanité & Inclusion Canada et aider à réduire la violence armée, cliquez ici.

À propos d'Humanité & Inclusion

Humanité & Inclusion (HI) est une organisation de solidarité internationale qui œuvre auprès des personnes en situation de handicap et des populations vulnérables confrontées à des situations de crise, des conflits et des catastrophes. HI dessine un autre avenir aux plus vulnérables en répondant à leurs besoins essentiels, en améliorant leurs conditions de vie et en faisant la promotion du respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. L'organisation agit aujourd'hui dans 60 pays et ce sont au total 23 millions de personnes qui ont bénéficié des programmes d'éducation inclusive, de réadaptation, de réduction de la violence armée et bien plus. Reconnue pour ses actions de plaidoyer, HI est l'une des six organisations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la Paix en 1997 et lauréate du prix Conrad N. Hilton 2011. Au Canada, HI est basée à Montréal et à Ottawa depuis bientôt 20 ans. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.hi-canada.org/fr/index.

