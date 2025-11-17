Humaniser la fin de vie des personnes en situation d'itinérance : la Maison Mobile voit le jour grâce à un don majeur de la Fondation Marcelle et Jean Coutu

MONTRÉAL, le 17 nov. 2025 /CNW/ - À Montréal, une réalité aussi dramatique qu'invisible persiste : les personnes en situation d'itinérance y meurent sans accompagnement de fin de vie approprié. Pour répondre à cette réalité, la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal (SSPAD), soutenu d'un don majeur de la Fondation Marcelle et Jean Coutu, a mis sur pied la Maison Mobile, un projet novateur de soins palliatifs sur le terrain. Sa mission : tisser un véritable filet de sécurité et de dignité autour des personnes malades vivant en grande précarité de logement et briser les barrières d'accès aux soins palliatifs en leur offrant des soins directement dans leurs milieux de vie -- dans la rue, au refuge ou dans les maisons de chambres.

Les personnes vivant en situation d'itinérance ont une espérance de vie presque deux fois moins grande que la population générale, soit 42 à 52 ans chez les hommes. Non seulement ces personnes meurent plus jeunes, mais vivent les dernières étapes de leur vie dans des conditions difficiles : en douleur, seules, loin des ressources du système de santé et du réseau de soins palliatifs.

La Loi concernant les soins de fin de vie, en vigueur au Québec depuis 2015, ne suffit pas à protéger les plus vulnérables de notre société, celles et ceux qui en ont le plus besoin. Les femmes et les hommes marginalisés sont invisibilisés, dans la vie comme dans la mort.

Un don porteur à impact durable

La Fondation Marcelle et Jean Coutu, reconnue pour son engagement social au Québec, a choisi d'appuyer la Maison Mobile afin de réduire les inégalités d'accès aux soins palliatifs et d'honorer la dignité humaine, jusqu'au dernier souffle. Son don majeur permettra le financement d'une équipe multidisciplinaire dédiée à cette population.

« Nous croyons profondément que chaque personne mérite de vivre ses derniers moments entourée de respect, de compassion et d'humanité. Ce remarquable geste philanthropique fondateur de la Fondation Marcelle et Jean Coutu nous permet d'aller à la rencontre des plus vulnérables et de transformer cette étape de leur vie en un moment de paix et de dignité, afin que personne ne se sente seul et oublié. » - Laurence de Villers, directrice générale de la SSPAD et sa Fondation

Une équipe mobile pour qui la compassion n'a pas d'adresse fixe

L'équipe de la Maison Mobile est le reflet des soins et services offerts par la SSPAD depuis 1973, et est formée de médecins, d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires, d'un psychologue et d'un intervenant en soins spirituels. Ces professionnels des soins aux patients dans leur milieu de vie circulent sur le terrain pour prodiguer gratuitement des soins, tous les jours. Le projet doit son existence à la vision de Dre Marie-Hélène Marchand, qui en a été l'instigatrice.

« La Maison Mobile, c'est une équipe mobile de professionnels de la santé qui accompagne les personnes les plus marginalisées, là où elles se trouvent, pour leur offrir des soins palliatifs humains et respectueux, dans un environnement sécurisant et empreint de compassion. » - Dre Marie-Hélène Marchand, médecin en soins palliatifs au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et professeure au Département de médecine de l'Université de Montréal

La formule proposée par la Maison Mobile permet de repérer les besoins en matière de soins palliatifs pour une clientèle jusqu'à ce jour invisible pour le système de santé traditionnel : les personnes en situation de précarité de logement (dont des aînés, des personnes souffrant de toxicomanie et des nouveaux arrivants) atteintes d'une maladie en phase terminale. Le projet inclut la formation des organismes communautaires pour mieux détecter les besoins et mettre en place un corridor de référencement. Dans une perspective de sensibilisation et d'enseignement, l'équipe de la Maison Mobile accueille également des résidents et des externes en médecine ainsi que des étudiants en soins infirmiers.

À propos de la SSPAD et sa Fondation

La Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal est un organisme de santé à but non lucratif dont la mission est de dispenser gratuitement, à domicile, des soins palliatifs et des services de haute qualité, à toute personne en phase avancée de la maladie - ainsi qu'à leurs proches - qui désire vivre à domicile la dernière étape de sa vie. La Fondation de la SSPAD joue un rôle essentiel dans la collecte et la gestion de fonds privés pour assurer la pérennité de ces services et répondre aux besoins grandissants de la population.

À propos de la Fondation Marcelle et Jean Coutu

Créée en 1991, la Fondation Marcelle et Jean Coutu a pour mission d'améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables au Québec et à l'international, en soutenant des initiatives qui favorisent la dignité, l'inclusion et l'entraide communautaire.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Données de santé des personnes en situation d'itinérance 1

85 % ont une ou des maladies chroniques ;

50 % ont un diagnostic de troubles en santé mentale ;

L'espérance de vie chez les hommes est de 42 à 52 ans ;

Elles ont quatre (4) fois plus de cancer.

_______________________________ 1 Hwang et al. The health and housing in transition study: a longitudinal study of health of homeless and vulnerably houses adults in three Canadian cities. International Journal of Public Health 2011;56(6):609-23 | Henry B, Dosani N, Huynh L, Amirault N. Palliative care as a public health issue: understanding disparities in access to palliative care for the homeless population living in Toronto, based on a policy analysis. Current Oncology 2017; vol 24, no 3.

