Humania Assurance annonce l'acquisition de l'ensemble des actifs de Tour+Med et augmente sa présence en assurance voyage

SAINT-HYACINTHE, QC, le 13 août 2019 /CNW Telbec/ - Humania Assurance est fière d'annoncer l'acquisition de l'ensemble des actifs entourant Tour+Med. Créée par M. Daniel Provencher en 1996 et, à titre de tiers administrateur, l'entreprise offrant le produit Tour+Med dispose d'un centre administratif à Trois-Rivières, ainsi que d'une filiale d'assistance en Floride aux États-Unis. À l'heure actuelle, Tour+Med est un important joueur dans l'industrie de l'assurance voyage de courte et de longue durée au Canada. Son approche personnalisée lui permet aujourd'hui de répondre aux besoins des baby-boomers et des voyageurs canadiens dont l'âge ou les antécédents médicaux les excluent des risques couverts par d'autres assureurs. Tour+Med occupe une place de chef de fil sur ce segment.

Humania Assurance et Tour+Med travaillent en étroite collaboration depuis plus de 10 ans. « Il s'agit d'une transaction naturelle et tout indiquée alors qu'Humania Assurance, notre assureur avec une longue expertise en prestations du vivant, souhaitait élargir l'étendue de ses activités, et que nous cherchions à accélérer notre croissance à travers le Canada », tient à souligner Pierre St-Onge, le nouveau dirigeant principal de Tour+Med.

« Cette acquisition est prometteuse de gains de synergie », affirme Stéphane Rochon, président et chef de la direction d'Humania Assurance. « Notre expertise en développement digital, combinée à celle de Tour+Med en matière d'assurance voyage, nous permettra d'améliorer considérablement notre offre de services aussi bien en assurance collective qu'individuelle », affirme également Stéphane Rochon. « Depuis le lancement de notre assurance cancer 5575.ca, nous souhaitons vivement améliorer notre gamme de produits offerts à l'ensemble des retraités canadiens, un segment de marché qui en a bien besoin », conclut Stéphane Rochon.

« Cette opération devrait également nous permettre de rassembler nos réseaux de distribution respectifs. Nous allons aussi développer de nouvelles solutions pour tous les acteurs du secteur, aussi bien pour les cabinets, les preneurs de régime, que les actuaires-conseils en assurance collective. Bien que nous soyons très actifs dans le marché des Snowbirds, nos opérations actuelles dépassent largement ce marché et l'apport à venir d'Humania Assurance permettra d'accélérer encore plus notre diversification », souligne également Pierre St-Onge.

Suite à cette transaction, M. Pierre St-Onge demeure actionnaire et continuera d'agir à titre de responsable de la commercialisation et des opérations d'assurance voyage.

À propos de Humania Assurance

Humania Assurance est une mutuelle qui développe des solutions d'assurance axées sur les besoins des Canadiens depuis plus de 75 ans. Elle conçoit des couvertures d'assurance innovantes accessibles via le Web de façon à simplifier et à accélérer le processus, et ce, à un prix concurrentiel. Le succès de cette orientation stratégique permet aujourd'hui à Humania Assurance d'explorer de nouvelles technologies et d'offrir à tous les Canadiens des produits centrés intégralement sur l'expérience client. Pour plus de renseignements : www.humania.ca

