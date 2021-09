Tiger Global Management et d'autres investisseurs clés soutiennent Humane pour bâtir l'avenir de l'informatique

SAN FRANCISCO, le 1er sept. 2021 /CNW/ - Humane , Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle a recueilli 100 millions de dollars dans sa ronde de financement de série B. La ronde de financement a été dirigée par Tiger Global Management , avec la participation de SoftBank Group, de BOND, de Forerunner Ventures, de Qualcomm Ventures LLC, et d'autres. Cette ronde permettra à Humane d'étendre ses activités et de continuer à mettre en œuvre et à élargir sa mission afin de faire évoluer le rapport entre les humains et l'informatique.

« Humane, c'est un endroit où les gens peuvent vraiment innover grâce à une véritable collaboration entre la conception et l'ingénierie, ont déclaré les cofondateurs de Humane, Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno. Nous sommes une entreprise axée sur l'expérience qui crée des produits au profit des gens, qui conçoit de la technologie plaçant les gens au premier plan, soit une technologie plus personnelle qui va au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous attendons tous quelque chose de nouveau, quelque chose qui va au-delà de l'ère de l'information dans laquelle nous vivons tous. Chez Humane, nous mettons au point les appareils et la plateforme pour ce que nous appelons l'ère de l'intelligence. Nous sommes déterminés à créer un type d'entreprise différent, fondé sur nos valeurs, soit la confiance, la vérité et la joie. Avec le soutien de nos partenaires, nous continuerons d'agrandir l'équipe avec des personnes qui partagent notre désir de révolutionner la façon dont nous interagissons avec l'informatique et notre passion pour la façon dont nous fabriquons des choses. »

« La qualité des personnes qui travaillent à Humane est vraiment impressionnante, a déclaré Chase Coleman, partenaire chez Tiger Global. Ce sont des gens qui ont fabriqué et expédié des produits transformateurs à des milliards de personnes partout dans le monde. Ce qu'ils font est révolutionnaire et pourrait devenir la norme en matière d'informatique à l'avenir. »

Parmi les autres investisseurs qui ont participé à ce financement, mentionnons Sam Altman, Lachy Groom, Kindred Ventures, TIME Ventures, qui appartient à Marc Benioff, Valia Ventures, NEXT VENTŪRES, Plexo Capital et la firme Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.

Humane est une entreprise axée sur l'expérience qui crée des technologies personnelles pour l'ère de l'intelligence. Humane représente le prochain stade du rapport entre les humains et l'informatique, la meilleure expérience humaine jamais vue.

