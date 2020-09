Humane® Inc. termine un cycle de financement de la série A

Sam Altman et Lachy Groom dirigent la série A de Humane® Inc. pour construire la prochaine plateforme informatique

SAN FRANCISCO, le 25 septembre 2020 /CNW/ - Humane® Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle avait terminé un cycle de financement de la série A de 30 millions de dollars dirigé par Sam Altman et Lachy Groom. Ce cycle permettra à l'entreprise de poursuivre sa mission de faire évoluer le rapport entre les humains et l'informatique.

« Il est temps de changer », ont dit les cofondateurs de Humane, Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno. « Nous construisons un type d'entreprise différent et une nouvelle plateforme pour une nouvelle ère. Il faut de la passion et de l'ambition pour créer de nouveaux paradigmes. Nous sommes ravis de nous associer à Sam et à Lachy pour concrétiser notre vision. »

« Nous sommes profondément convaincus que ce que Humane est en train de construire, c'est l'avenir », ont déclaré Sam Altman et Lachy Groom. « Les nouvelles plateformes informatiques sont rares, et ce que l'équipe a créé est vraiment incroyable. Humane a une réelle chance de réaliser une révolution, et nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée de nous associer à cette entreprise au cours des prochaines décennies. »

Marc Benioff, Valia Ventures, Plexo Capital, Kindred Ventures et d'autres ont également participé au cycle. Cet ensemble diversifié d'investisseurs apporte un mélange unique d'expertise technologique, opérationnelle et mondiale qui aidera Humane dans sa mission d'offrir une nouvelle plateforme pour la prochaine ère de l'informatique.

À propos de Humane

Humane est une entreprise de technologie qui crée et vend du matériel, des logiciels et des services grand public qui sont conviviaux, naturels et humains. Humane représente le prochain stade du rapport entre les humains et l'informatique, la meilleure expérience humaine jamais vue.

Pour en savoir plus sur Humane, consultez le https://hu.ma.ne/ et suivez-nous sur Twitter : @Humane.

HUMANE et le logo hu.ma.ne sont des marques de commerce de Humane Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1281254/Humane_Logo.jpg

SOURCE Humane, Inc.

Renseignements: RENSEIGNEMENTS : [email protected], https://hu.ma.ne/

Liens connexes

https://hu.ma.ne/