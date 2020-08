« La technologie révolutionnaire de Meridian - qu'il faut entendre pour y croire - incarne notre esprit d'innovation et va nous distinguer sans équivoque des autres acteurs du secteur », a déclaré Ding Lei, chef de la direction et fondateur de Human Horizons et HiPhi. « Nous révolutionnons la conception des habitacles de l'automobile de l'avenir en repoussant radicalement les limites ».

Le partenariat de Meridian avec HiPhi illustre l'esprit de la marque tout électrique, qui consiste à « explorer, être libre et créer ». Les ingénieurs de Meridian travaillent en étroite collaboration avec l'équipe de développement de HiPhi pour offrir une expérience audio à la hauteur de l'immense plaisir que procure la conduite de ce véhicule.

« Les ambitions de HiPhi quant à l'ingénierie et la conception de véhicules rendent ce partenariat très intéressant à nos yeux », a déclaré John Buchanan, chef de la direction de Meridian. « Nos clients bénéficient déjà d'un son très performant chez eux, et grâce à cette nouvelle collaboration, ils pourront vivre la même expérience dans leur véhicule HiPhi. »

Les ingénieurs de Meridian ont accompagné la conception du système afin de placer les haut-parleurs à des endroits stratégiques dans le véhicule, ce qui permet à chaque passager de profiter d'une expérience audio d'une qualité hors pair. Au cœur du système Meridian se niche une série de technologies propriétaires dont l'alliance offre une expérience d'écoute Meridian de premier plan.

Utilisant un amplificateur de 600 watts conçu à cet effet, les technologies Meridian Re-Q et Meridian Digital Precision s'allient pour offrir une qualité sonore somptueuse et pleine de nuances à tout moment. Ce sont ni plus ni moins que 12 canaux indépendants qui sont déployés avec le concours de la technologie Horizon de Meridian pour apporter une immersion totale et un formidable équilibre dans tout l'intérieur du véhicule. La technologie Perfect Balance de Meridian garantit les meilleures performances audio quel que soit le volume d'écoute et permet au caisson des graves hautement performant de gérer les basses fréquences, tandis que les haut-parleurs de fréquences moyennes et d'aigus garantissent de pouvoir apprécier chaque instrument et chaque artiste à sa juste valeur. Une expérience audio optimale sera toujours apportée par la technologie Intelli-Q de Meridian qui effectue une égalisation du son guidée par les données, ce qui optimise la lecture audio dans l'intérieur de la voiture.

Pour permettre une véritable expérience individuelle, la peinture de finition luxueuse proposée pour le HiPhi X peut être assortie aux produits audio domestiques de Meridian par le biais de leur service Select.

Le HiPhi X sera produit en petites quantités d'ici la fin de l'année et sera commercialisé en 2021.

À propos de la marque HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme, créée par Human Horizons et enrichie par ses utilisateurs. Le HiPhi X est un véhicule électrique doté d'une construction hybride légère en aluminium. Il intègre également la durabilité avec l'adoption du cuir végétalien et l'utilisation de matériaux recyclables afin d'accroître la nature durable des véhicules électriques de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

Human Horizons a pour vocation de travailler sur la R - D dans les technologies de mobilité intelligente innovantes et de pointe et sur l'industrialisation de véhicules intelligents de l'avenir. En outre, Human Horizons met au point des technologies pour le transport intelligent et contribue au développement de villes intelligentes qui redéfiniront la mobilité humaine.

www.human-horizons.com

À propos de Meridian Audio

Depuis 1977, Meridian Audio élabore des solutions audio innovantes, raffinées et très performantes. De son produit phare - les haut-parleurs dotés de la technologie de traitement numérique du signal (TNS) avec amplification intégrée - aux discrètes et puissantes enceintes incorporées dans l'architecture, Meridian propose des systèmes audio haute résolution faciles à installer pour le cinéma maison et des solutions « tout pour la maison ». La célèbre expérience Meridian est présentement au service d'une gamme d'environnements grâce aux partenariats de collaboration que la marque a forgés avec les chefs de file de l'industrie, ce qui finit par transformer la façon dont les gens vivent le son, où qu'ils soient.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1226979/Logo_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1243267/Photo_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1243268/Photo_2.jpg

SOURCE Human Horizons

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Cherrie Rao, +86-186-1073-5510, [email protected], http://www.human-horizons.com

Liens connexes

http://www.human-horizons.com