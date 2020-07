« Human Horizons possède une expérience en matière de conception, d'ingénierie, de systèmes intelligents et autres, et se place à la pointe de l'innovation, avec un plan détaillé et une pratique réussie dans le développement intégré de l'écosystème des villes, des routes et des véhicules, » explique le Dr Yongdong Wang, vice-président principal mondial de Microsoft (Asie) pour l'ingénierie Internet.

« Le partenariat stratégique avec Microsoft va accélérer le développement de HiPhiGo, notre assistant numérique d'IA embarqué » déclare Ding Lei, chef de la direction et fondateur de Human Horizons et HiPhi. « HiPhi, en tant qu'entreprise de mobilité innovante tournée vers l'avenir, et Microsoft, avec son expertise technologique unique, se complètent remarquablement bien. Ensemble, nous jouerons un rôle clé dans le façonnement de l'avenir de la mobilité automobile. »

Le Dr Yongdong Wang a déclaré : « Nous sommes ravis que HiPhi ait choisi Microsoft. Human Horizons possède une expérience approfondie de la conception et de l'ingénierie des véhicules, ainsi que des systèmes intelligents pour véhicules. Alors que Human Horizons et Microsoft unissent leurs forces, nous sommes impatients de soutenir la société avec des technologies d'IA de pointe pour le développement de l'écosystème des villes, des routes et des véhicules, et de réimaginer la conduite pour les gens partout, ensemble. »

Grâce à l'assistant IA embarqué, HiPhi va optimiser de manière significative les connexions entre ses véhicules, sa plateforme d'infonuagique et ses services centrés sur l'utilisateur au sein de l'écosystème « véhicule-route-ville ». Microsoft possède une vaste expertise technique en matière de reconnaissance vocale et de vision par ordinateur, de traitement du langage naturel et de base de données de moteurs de recherche. Cela inclut la technologie de synthèse vocale de texte de Microsoft, basée sur des réseaux neuronaux profonds, qui est comparable à la parole humaine. L'application de ces technologies permettra une interaction homme-machine homogène et séduisante.

Grâce à l'assistant d'IA HiPhiGo, HiPhi pourra également tirer parti des services de mobilité dans l'ensemble de son portefeuille, en fournissant de nouveaux services et solutions tels que les expériences des consommateurs dans la voiture, la télématique et la possibilité de connecter de manière sécurisée les données entre la voiture et ses occupants.

L'IA est un processus inévitable de développement des technologies de l'information (TI) de nouvelle génération, ainsi qu'une orientation mondiale d'intégration profonde des TI et du développement économique et social.

À l'avenir, les solutions développées dans le cadre de ce partenariat seront étendues à d'autres produits HiPhi, jetant ainsi les bases de tous les services de la marque centrés sur le client. HiPhi 1, le premier produit de la marque HiPhi, atteindra une production en petit volume d'ici la fin de 2020 et les livraisons officielles débuteront en 2021.

À propos de la marque HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et enrichie par ses utilisateurs. En plus d'être un véhicule électrique doté d'une construction hybride légère en aluminium, le HiPhi 1 intègre la durabilité avec l'adoption du cuir végan et l'utilisation de matériaux recyclables afin d'accroître la nature durable des véhicules électriques de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

Human Horizons s'appuie sur la R-D dans les technologies de mobilité intelligente innovantes et de pointe ainsi que sur l'industrialisation de véhicules intelligents du futur. En outre, Human Horizons élabore des technologies pour le transport intelligent et contribue au développement de villes intelligentes qui redéfiniront la mobilité humaine.

