En tant que chef de file mondial de la technologie du cuir silicone, Dow a découvert, après des années d'exploration et de recherche, que la structure moléculaire unique du silicone répond à la demande des consommateurs pour des produits de cuir sur le plan de la douceur, de la perméabilité à l'humidité, de la stabilité et du respect de l'environnement. S'appuyant sur sa connaissance approfondie de la technologie du silicone et à ses recherches approfondies sur le marché du cuir, Dow a entrepris de mettre au point un nouveau produit révolutionnaire en cuir synthétique utilisant une technologie innovante à base de caoutchouc de silicone liquide.

Dow applique une technologie avancée à base de caoutchouc de silicone liquide présentant des caractéristiques distinctives, dont une résistance aux taches, un aspect agréable au toucher et une grande résistance aux intempéries. Les matériaux offrant une sécurité accrue qui sont utilisés ne dégagent pas d'odeur et présentent une faible teneur en composés organiques volatils (COV), ce qui préserve la santé des consommateurs et favorise le développement durable. Ce cuir silicone révolutionnaire peut être utilisé dans des domaines où les exigences relatives aux matériaux sont plus rigoureuses, comme les secteurs de l'automobile, des yachts, de l'aviation, des sciences médicales, de l'ameublement et des chambres pour enfants.

Voici la déclaration de Ding Lei, fondateur et chef de la direction de Human Horizons, au sujet du partenariat : « Nous sommes conscients que l'électrification à elle seule ne suffit pas; le développement durable est au cœur de notre entreprise et oriente notre approche. Nous nous engageons à repenser le développement durable et à intégrer des matériaux axés sur la technologie et développés sans cruauté envers les animaux, afin de produire des véhicules plus performants et d'améliorer notre service à la clientèle dans son ensemble. Notre prospérité future repose sur un engagement à défendre les intérêts de l'environnement, de nos utilisateurs et des collectivités. Notre partenariat avec Dow est fondé sur ce concept d'innovation. C'est pourquoi nous poursuivrons notre collaboration afin de favoriser d'importantes avancées sur le plan de la technologie pour redéfinir un nouvel intérieur de luxe durable. »

Human Horizons s'est associée à Dow en 2018 en s'appuyant sur ce modèle de coopération à chaînes de valeur croisées. Avant de faire appel à la nouvelle technologie de cuir silicone, les deux entreprises ont collaboré en vue de commercialiser 12 autres produits, dont six ont été intégrés au HiPhi X. Parmi les autres innovations, mentionnons la toute nouvelle mousse acoustique BETAFOAM™ favorisant une réduction extraordinaire du bruit, des vibrations et des secousses dans l'habitacle, et le matériau d'interface à conductivité thermique est une solution révolutionnaire sur le plan de la sécurité, de la durabilité et de la viabilité des blocs-batteries.

« Nous utilisons notre science des matériaux afin de créer des solutions plus durables pour nos clients et la planète, a déclaré le Dr Weiguang Yao, chef des technologies de Dow pour la région de l'Asie-Pacifique. « L'industrie des transports est au cœur de la plus importante transformation de son histoire, qui propulse les normes relatives à la sécurité, à la conduite intelligente, à la santé et au confort vers de nouveaux sommets. Cela représente une nouvelle frontière laissant place à la science des matériaux et à l'innovation où la plateforme MobilityScience™ de Dow entre en jeu, en collaboration étroite avec des partenaires comme Human Horizons, dans le but de créer des solutions novatrices et plus écologiques au profit de l'industrie des transports. »

Le HiPhi X, qui est le premier super VUS évolutif au monde, joue un rôle prépondérant au sein de l'industrie grâce à l'intégration d'une technologie de pointe dans un véhicule primé destiné au marché de masse doté d'une architecture électrique intelligente H-SOA unique. La conception du HiPhi X repose sur trois principes de base : « une conception définie par des scénarios, un véhicule conçu au moyen de logiciels et une valeur définie par la création commune ». Combinant les dernières innovations technologiques à tous les raffinements d'une voiture de luxe, le HiPhi X brouille les frontières entre la technologie et le luxe pour créer un nouveau segment de voitures, TECHLUXE®. Ce thème est incarné dans le nouvel intérieur en cuir silicone, qui constitue une avancée sur le plan technique tout en rappelant l'intérieur somptueux d'un véhicule de luxe. Le HiPhi X, dont la livraison à l'échelle nationale a commencé en mai dernier, est déjà l'un des véhicules de luxe entièrement électriques les plus vendus sur le marché chinois, au deuxième rang derrière la Porsche Taycan, et surpassant déjà le modèle EQC de Mercedes-Benz.

Concernant l'avenir, Human Horizons offrira dès septembre le nouvel intérieur en cuir et silicone intégré au HiPhi X, définissant de nouvelles normes relatives à l'expérience sensorielle TECHLUXE®.

À propos de HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et améliorée par ses utilisateurs. Le HiPhi X est un véhicule électrique (VE) de construction hybride légère en acier et en aluminium avec des cuirs végétaliens durables et des matériaux recyclables qui ajoutent au caractère durable des produits de VE de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

La renommée de Human Horizons repose sur la recherche et le développement dans les technologies de mobilité intelligente innovantes et de pointe ainsi que sur l'industrialisation des véhicules intelligents du futur. En outre, Human Horizons met au point des technologies pour le transport intelligent et contribue au développement de villes intelligentes qui redéfinissent la mobilité des humains.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui peuvent constituer des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes comme « devrait », « s'attend », « prévoit », « vise à », « à venir », « à l'intention de », « planifie », « croit », « estime », « pourrait », et d'autres expressions semblables. Les énoncés qui ne sont pas des faits historiques, y compris les énoncés sur les croyances, les plans et les attentes de Human Horizons, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et risques inhérents. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui figurent dans tout énoncé prospectif, y compris les suivants : Les stratégies, les développements des affaires futurs, la situation financière et les résultats opérationnels de Human Horizons; les antécédents d'exploitation limités de Human Horizons; les risques associés aux véhicules électriques; la capacité de Human Horizons de concevoir, de fabriquer et de livrer des véhicules de grande qualité et attrayants aux clients dans les délais prévus et à grande échelle; la capacité de Human Horizons de développer la fabrication dans son usine en coentreprise; les défauts de produit ou tout autre défaut de fonctionnement des véhicules; la capacité de Human Horizons de développer les marques Human Horizons et HiPhi; la capacité de Human Horizons de se disputer la faveur du consommateur avec succès; la capacité de Human Horizons d'obtenir suffisamment de réserves de commandes; l'évolution de la demande des consommateurs et des incitatifs gouvernementaux, des subventions ou d'autres politiques gouvernementales favorables; les conditions économiques et commerciales générales à l'échelle mondiale et en Chine, et les hypothèses sous-jacentes ou liées à ce qui précède.

