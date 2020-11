La CIIE 2020, qui est l'une des foires commerciales les plus importantes au monde, a lieu cette année pour une troisième année consécutive. L'évènement devrait attirer près d'un demi-million de visiteurs. Cet évènement de six jours, qui a lieu du 5 au 10 novembre, est l'occasion pour les innovateurs de premier plan de l'industrie de présenter leurs derniers produits et développements, d'attirer des talents mondiaux et de stimuler davantage le commerce international.

En ce qui concerne l'Exposition, le fondateur et président de Human Horizons, Ding Lei, a déclaré : « Au cours des trois dernières années, la CIIE a permis à Human Horizons de réunir des ressources et des connaissances mondiales. Aujourd'hui, trois ans plus tard, la raison d'être de Human Horizons est de présenter au monde une nouvelle norme dans la fabrication intelligente chinoise : le HiPhi X. »

Human Horizons, leader de la mobilité intelligente et de la technologie automobile, a démontré son positionnement en tant que moteur de l'innovation et du développement dans l'industrie lors de l'exposition aux côtés de son partenaire stratégique, Dow Inc. Les deux organisations partagent une vision et une passion communes pour l'innovation et collaborent étroitement depuis le début de 2018 lorsque le PDG de Dow Inc., Jim Fitterling, a visité le siège social de Human Horizons à Shanghai. Depuis lors, un certain nombre de séminaires conjoints sur l'innovation ont eu lieu, célébrant cette passion commune et mettant en branle un bon nombre de développements importants dans la création du HiPhi X en tant que premier super VUS évolutif au monde.

Lors de la CIIE 2020, on présentera la « mousse acoustique » élaborée conjointement par Human Horizons et Dow Inc. Cette mousse est le fruit de près de trois ans de collaboration et est spécialement conçue pour améliorer la qualité sonore à l'intérieur du véhicule. Le produit isole efficacement l'environnement acoustique à l'intérieur du HiPhi X, éliminant ainsi la résonance de la cavité acoustique due au bruit, aux vibrations et aux secousses. En plus d'offrir aux utilisateurs finaux une sensation et une expérience de qualité nettement améliorées, la mousse peut également être installée facilement par des machines automatisées, ce qui favorise des chaînes de production plus sûres et plus efficaces. Elle réduit le poids des véhicules tout en offrant une sécurité identique ou améliorée sur le plan de la rigidité, la capacité de charge, la stabilité des piliers et des poutres et la performance en cas d'accident.

On a aussi présenté le nouveau matériau de conduction thermique de batterie de la série TC dont la densité est de 20 % inférieure à celle des électrodes thermiques conventionnelles. Autre innovation conjointe, ce matériau conducteur est léger et possède des propriétés de haute conductivité thermique, tout en respectant les normes mondiales les plus strictes pour les voitures électriques intelligentes de première qualité. Le respect de ces normes améliore la sécurité des batteries et leur confère des propriétés ignifuges exceptionnelles. Les innovations de pointe en matière de sécurité que l'on trouve dans le HiPhi X font de ce super VUS non seulement une voiture électrique de haute technologie, mais aussi une solution de mobilité intrinsèquement plus sûre.

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et améliorée par ses utilisateurs. Le HiPhi X est un VE à construction hybride légère en aluminium qui intègre la durabilité avec l'adoption du cuir végétalien et l'utilisation de matériaux recyclables.

La renommée de Human Horizons repose sur la recherche et le développement dans les technologies de mobilité intelligente innovantes et de pointe ainsi que sur l'industrialisation des véhicules intelligents du futur.

