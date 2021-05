Mettant de l'avant la vision de l'entreprise de « conception définie par des scénarios, véhicules définis par des logiciels et valeur définie par la co-création », le dévoilement du HiPhi X (salle d'exposition 4.1, 4A06) au 19 e Salon international de l'industrie automobile à Shanghai a offert aux utilisateurs une expérience interactive unique et immersive. Grâce à son architecture électrique de pointe H-SOA et son nouveau kiosque de style théâtre, le HiPhi X a interprété une danse de Shanghai spécialement chorégraphiée pour les spectateurs. Le spectacle accompagné de sons et d'effets spéciaux a été diffusé sur des écrans à DEL partout sur le site. De plus, les utilisateurs pouvaient balayer leurs codes QR pour s'enregistrer au kiosque, prendre des photos et partager leur expérience en ligne.

Voici la déclaration de Ding Lei, fondateur et chef de la direction de Human Horizons, lors du dévoilement des nouveaux modèles : « Le HiPhi X est conçu pour devenir le compagnon personnel de nos utilisateurs. Nous croyons que chaque personne est unique, et nous sommes déterminés à offrir plus de choix en adaptant les véhicules aux besoins des utilisateurs. »

Human Horizons a annoncé officiellement que le prix des quatre nouveaux modèles HiPhi X serait de 570 000 yuans pour le modèle Performance à six places, de 620 000 yuans pour le modèle Luxury à six places, de 680 000 yuans pour le modèle Flagship à six places et de 800 000 yuans pour le modèle Flagship à quatre places. Chaque modèle est accompagné d'un ensemble de garanties sans tracas de premier plan.

Human Horizons a ouvert rapidement ses propres carrefours HiPhi ou centres d'expérience dans tout le pays, et les clients ont commencé à faire des essais le 20 avril. À l'heure actuelle, des carrefours HiPhi ont ouvert leurs portes dans les grandes villes : 85 carrefours seront achevés d'ici la fin de mai, et jusqu'à 120 d'ici la fin de 2021. De plus, un réseau de bornes de recharge est en développement dans le pays grâce à une coopération étroite avec des partenaires de recharge comme State Grid, China Southern Power Grid et TELD. Ces travaux permettront d'installer 150 000 bornes de recharge publiques dans plus de 300 villes et grands réseaux routiers. Les utilisateurs du HiPhi X recevront également une borne de recharge interactive intelligente Human Horizons à domicile qui répond aux commandes vocales et est adaptée aux préférences des utilisateurs.

La production du HiPhi X se déroule selon les prévisions. La toute nouvelle usine intelligente « HiPhi Plaza » est déjà opérationnelle et produit des véhicules prêts à livrer aux utilisateurs. Les livraisons respecteront le calendrier et ont commencé le 8 mai pour les premiers utilisateurs. Conçu et construit selon les quatre piliers « l'intelligence, le numérique, l'interconnexion et le développement durable », le Plaza HiPhi s'impose comme une nouvelle référence pour la fabrication intelligente à l'ère numérique. Avec une couverture 5G complète, l'intégration de robots KUKA C4 de classe mondiale et la dernière génération de robots peintres Dürr, la fabrication est parfaitement synchronisée en ligne et hors ligne. À l'avenir, l'usine intelligente sera également un centre d'expérience HiPhi où les utilisateurs pourront faire l'expérience de la fabrication industrielle post-moderne et écologique, tester les derniers véhicules HiPhi X et même faire l'achat du modèle de leur choix.

À propos de HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et améliorée par ses utilisateurs. Le HiPhi X est un véhicule électrique (VE) de construction hybride légère en acier et en aluminium avec des cuirs végétaliens durables et des matériaux recyclables qui ajoutent au caractère durable des produits de VE de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

La renommée de Human Horizons repose sur la recherche et le développement dans les technologies de mobilité intelligente innovantes et de pointe ainsi que sur l'industrialisation des véhicules intelligents du futur. En outre, Human Horizons met au point des technologies pour le transport intelligent et contribue au développement de villes intelligentes qui redéfinissent la mobilité des humains.

