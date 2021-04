Dévoilée pour la première fois au Salon international de l'auto de Beijing en septembre 2020, la série de quatre places et de six places HiPhi X Founders Edition sera accompagnée de deux autres modèles. Les nouveaux modèles Performance et Luxury, dont les prix sont respectivement de 570 000 yuans et de 620 000 yuans, présenteront des technologies de pointe désormais accessibles qui optimisent et améliorent l'expérience de conduite et l'expérience des passagers. Ces véhicules brouillent les frontières entre la technologie de pointe et le luxe pour créer un nouveau segment de marché pour les voitures : le TECHLUXE®.

En ce qui concerne l'annonce de l'arrivée des nouveaux modèles, le fondateur et président-directeur général de Human Horizons, Ding Lei, a déclaré : « HiPhi X est fondé sur trois principes directeurs, à savoir la conception définie par des scénarios, le véhicule défini par des logiciels et la valeur définie par la co-création. Avec notre vie moderne de plus en plus diversifiée, les gens cherchent un véhicule qui leur convient, à eux et à leur personnalité. Ces nouveaux modèles sont conçus pour répondre à cette demande diversifiée. Ils allient technologie et luxe pour créer une expérience de conduite hors de l'ordinaire pour les propriétaires de voitures. »

Alors que la production de masse du HiPhi X prend de l'ampleur à l'usine de fabrication intelligente de la ville de Yancheng, dans la province du Jiangsu, Human Horizons se concentre sur l'expansion de la présence hors ligne de la voiture avec l'ouverture de magasins axés sur l'expérience client dans toute la Chine. Les 10 premiers magasins achevés sont situés dans les 7 villes de premier plan que sont Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou, Chengdu et Wuhan. D'ici mai 2021, le nombre de magasins devrait passer à 45, et avant la fin de l'année, Human Horizons compte mettre en place 70 centres d'expérience hors ligne à l'échelle nationale. De plus, des centres de service spécialisés HiPhi X sont en cours de construction afin d'offrir du soutien et de l'entretien après-vente. De ces centres, 40 doivent être achevés d'ici mai, et l'entreprise prévoit d'en avoir ouvert 52 d'ici la fin de l'année.

Human Horizons s'efforce également d'offrir un réseau de recharge à l'échelle nationale. L'entreprise s'est associée à trois grands fournisseurs d'électricité, soit State Grid, China Southern Power Grid et TELD pour offrir des services de recharge dans plus de 300 villes de Chine. Les propriétaires de HiPhi X pourront y retrouver des bornes de recharge publiques compatibles avec HiPhi X, en toute tranquillité d'esprit. Ces installations publiques s'ajoutent aux bornes de recharge intelligentes personnalisées dont l'installation à domicile est offerte.

En complément de ce service exceptionnel, Human Horizons a également lancé l'application HiPhi pour relier entièrement l'expérience en ligne et hors ligne. L'application se veut un espace virtuel où la communauté HiPhi peut interagir. Il s'agit aussi d'une plateforme pour partager les innovations de l'entreprise et permettre aux utilisateurs de rechercher des services professionnels. À compter du 20 avril, les propriétaires et utilisateurs potentiels de voitures pourront planifier un essai routier au moyen de l'application HiPhi, par le programme HiPhi WeChat Mini, ou hors ligne dans l'un des centres d'expérience HiPhi X.

À propos de HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et améliorée par ses utilisateurs. Le HiPhi X est un véhicule électrique (VE) de construction hybride légère en acier et en aluminium avec des cuirs végétaliens durables et des matériaux recyclables qui ajoutent à la nature durable des produits de VE de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

La renommée de Human Horizons repose sur la recherche et le développement dans les technologies de mobilité intelligente innovantes et de pointe ainsi que sur l'industrialisation des véhicules intelligents du futur. En outre, Human Horizons met au point des technologies pour le transport intelligent et contribue au développement de villes intelligentes qui redéfinissent la mobilité des humains.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui peuvent constituer des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes comme « devrait », « s'attend », « prévoit », « vise à », « à venir », « a l'intention de », « planifie », « croit », « estime », « pourrait », et d'autres expressions semblables. Les énoncés qui ne sont pas des faits historiques, y compris les énoncés sur les croyances, les plans et les attentes de Human Horizons, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et risques inhérents. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui figurent dans tout énoncé prospectif, y compris, sans s'y limiter, les suivants : Les stratégies, les développements futurs de l'entreprise, la situation financière et les résultats opérationnels de Human Horizons; les antécédents d'exploitation limités de Human Horizons; les risques associés aux véhicules électriques; la capacité de Human Horizons de concevoir, fabriquer et livrer des véhicules de grande qualité et attrayants aux clients dans les délais prévus et à grande échelle; la capacité de Human Horizons de développer la fabrication dans son usine en coentreprise; les défauts de produit ou tout autre défaut de fonctionnement des véhicules; la capacité de Human Horizons de créer les marques Human Horizons et HiPhi; la capacité de Human Horizons de se disputer la faveur du consommateur avec succès; la capacité de Human Horizons d'obtenir suffisamment de réserves de commandes; l'évolution de la demande des consommateurs et des incitatifs gouvernementaux, des subventions ou d'autres politiques gouvernementales favorables; les conditions économiques et commerciales générales à l'échelle mondiale et en Chine, et les hypothèses sous-jacentes ou liées à ce qui précède. Tous les renseignements fournis dans le présent communiqué sont en date du présent communiqué, et Human Horizons ne s'engage à mettre à jour aucune déclaration prospective, sauf si la loi applicable l'exige.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1481613/photo_1_april_6.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1481612/photo_2_april_6.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1226979/Logo_Logo.jpg

SOURCE Human Horizons

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Cherrie Rao, +86-186-1073-5510, [email protected]