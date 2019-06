Huitième étape du Grand défi Pierre Lavoie - MAtv® présente La Boucle Vidéotron en direct

MONTRÉAL, le 11 juin 2019 À la télé et sur le Web, MAtv invite le public à faire partie de la frénésie de La Boucle Vidéotron. Le samedi 15 juin, deux rendez-vous de trente minutes, coanimés par Isabelle Juneau et Robert Maranda, offriront une couverture complète des moments forts de l'événement. Dès 8 h 30, les cyclistes prendront le départ depuis le Complexe sportif de Drummondville. On les retrouvera à la ligne d'arrivée à 14 h 30 afin de célébrer leur accomplissement.

Depuis 2011, des milliers de cyclistes se joignent aux athlètes de l'événement. Cette année, ils sillonneront à leur côté les 135 km de la huitième étape du 1000 KM du Grand défi Pierre Lavoie qui les entraînera sur les belles routes du Centre-du-Québec. Le peloton aura la chance de visiter plusieurs charmantes municipalités et parcourra les routes maraîchères et agricoles de la province. Offrant aux cyclistes des paysages à couper le souffle, La Boucle Vidéotron propose une ambiance amicale, alors que plaisir et dépassement de soi sont au cœur de l'épreuve non chronométrée.

Horaire de la diffusion (chaînes 9 et 609HD) et de la webdiffusion (matv.ca/webdiffusion)

Samedi 15 juin, de 8 h 30 h à 9 h : départ de La Boucle Vidéotron du Grand défi Pierre Lavoie

Samedi 15 juin, de 14 h 30 à 15 h : arrivée de La Boucle Vidéotron du Grand défi Pierre Lavoie

À propos du Grand défi Pierre Lavoie

Le Grand défi Pierre Lavoie a pour mission de favoriser l'adoption de saines habitudes de vie et de faire grandir la prévention en santé, mettant de l'avant neuf événements clés se déroulant à différentes périodes de l'année. Ski de fond, course et cyclisme font notamment partie des activités privilégiées pour inviter les petits et grands à bouger. Les plus jeunes prioriseront un mode de vie plus sain pour récolter des cubes énergie, tandis que les étudiants de niveau secondaire, collégial ou universitaire pourraient être davantage interpellés par La Course pour modifier leurs habitudes. Rappelons également qu'en plus d'offrir un soutien aux écoles, le Grand défi a mis en place d'autres épreuves telles que La Boucle et la Grande marche destinées à un public élargi ainsi que le 1000 km qui s'adresse uniquement aux adultes.

À propos de MAtv, l'espace citoyen de Vidéotron

Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité montréalaise. Elle offre à tous les citoyens l'accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence des talents. Elle s'intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,6 million de foyers qu'elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 ainsi qu'en HD à la position 609. Elle est également offerte sur illico télé au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur tablettes (iPad et Android) grâce à l'application illico.tv et sur illico mobile. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux, dont Facebook et Instagram.

