Plus de 20 événements en ligne et en personne permettront à la fois de se recueillir et de célébrer notre vivre-ensemble

MONTRÉAL, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Les membres de la communauté et les leaders de tous les horizons sont invités à se plonger dans une vaste série d'événements en ligne et en personne pour la huitième édition de la Semaine de sensibilisation musulmane (SSM) qui se tiendra du 23 au 31 janvier 2026. Le lancement aura lieu le vendredi 23 janvier à 13h00 à l'hôtel de ville de Montréal (275, rue Notre-Dame Est, Montréal).

Le thème de cette année est « Démolissons Les Murs Pour Construire Des Ponts ! »

Huitième édition annuelle de la Semaine de sensibilisation musulmane: Du 23 au 31 janvier 2026 (Groupe CNW/Semaine de sensibilisation musulmane)

Voir la programmation complète de la Semaine de sensibilisation musulmane.

« Nouer des relations est essentiel pour cultiver des communautés saines et dynamiques », a déclaré Samira Laouni, présidente de la Semaine de sensibilisation musulmane. « Nous venons tous d'horizons et de milieux différents, mais nous sommes tous de fiers Québécois, et lorsque nous investissons pour apprendre à nous connaître, tout le monde y gagne. »

« Je tiens à féliciter l'équipe de la Semaine de sensibilisation musulmane pour son engagement constant à favoriser le dialogue, l'ouverture et la compréhension au sein de notre métropole. Votre dévouement à rapprocher les gens fait une réelle différence. Grâce à votre leadership, Montréal grandit, devenant une ville bienveillante et accueillante, où chaque personne peut contribuer pleinement à la richesse collective. Votre travail inspire et nous rappelle que le vivre-ensemble se construit chaque jour, avec cœur », a déclaré la mairesse de la Ville de Montréal, Mme Soraya Martinez Ferrada

Il y aura une forte présence interconfessionnelle et communautaire, avec la participation de membres de diverses communautés religieuses, d'organismes de défense des droits, y compris des prises de parole de:

Madame Sarah Boivin -- Membre, Voix juives indépendantes

Professeur Patrice Brodeur -- Professeur agrégé et chercheur, faculté des arts et des sciences, Université de Montréal / KAICIID

Monsieur Mussa Dieng, Doctorant, département d'anthropologie, faculté des sciences sociales, Université de Laval

Monsieur Paul-Étienne Rainville -- Responsable de dossiers politiques, Ligue des droits et libertés

Nous aurons également l'occasion d'entendre plusieurs politiciens et leaders civiques, dont la Mairesse de Montréal Mme Soraya Martinez Ferrada.

QUOI : Lancement de la huitième édition de la Semaine de sensibilisation musulmane.



OÙ : Hôtel de ville de Montréal (275 rue Notre-Dame Est, Montréal).



QUAND : Vendredi 23 janvier 2026 à 13h00

POURQUOI : La Semaine de sensibilisation musulmane se veut un événement unificateur, offrant une programmation captivante et diversifiée qui comprend des cérémonies commémoratives, des tables rondes et des réflexions artistiques sur les multiples facettes des communautés musulmanes du Québec.

www.ssm-maw.com.

À propos de la Semaine de sensibilisation musulmane

La Semaine de sensibilisation musulmane (SSM) est une semaine annuelle de solidarité et d'échange où des personnes de tous âges, de toutes origines et de toutes croyances sont invitées à découvrir les réalisations, les contributions, les aspirations et les préoccupations des Québécois de confession musulmane.

Lire la chronique de Salam El Mousawi et Samira Laouni pour la Presse sur l'importance de la Semaine de sensibilisation musulmane

SOURCE Semaine de sensibilisation musulmane

Contact média en anglais: Salam El-Mousawi, 514.889.5255, [email protected]; Contact média en français: Samira Laouni, 514.961.6859, [email protected]