Huit cas de dépassement des normes d'émission de contaminants - Déclaration du directeur national de la santé publique

QUÉBEC, le 26 août 2022 /CNW Telbec/ - Un breffage technique a été présenté aujourd'hui par l'équipe du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), portant sur la situation de dépassement des normes d'émission de contaminants par des entreprises québécoises. Ce breffage a permis d'établir que seulement 8 des 89 entreprises faisant l'objet d'une attestation du MELCC sont en situation de dépassement.

Il est à noter que le cas de la Fonderie Horne se retrouve parmi ces huit situations et fait l'objet d'un suivi particulier.

Ces autres dépassements ont été partagés avec le directeur national de la santé publique et les directeurs de la santé publique des quatre régions concernées, soit l'Abitibi-Témiscamingue, la Mauricie et le Centre-du-Québec, le Nord-du-Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Même si, globalement, ces situations ne présentent pas de signes manifestes d'impact sur la santé des populations avoisinantes, les responsables de la santé publique poursuivent leurs travaux en collaboration avec le MELCC pour bien caractériser chacune d'elles.

Citation :

« Nous suivions de près toutes ces différentes situations de dépassement. À la lumière des renseignements fournis, la majorité de celles-ci ne génèrent pas de fortes inquiétudes et, pour certaines, la situation générale semble s'améliorer, ce qui nous rassure. Nous ferons tout ce qu'il faut pour approfondir notre compréhension de ces situations afin que, si nécessaire, des solutions concrètes soient mises de l'avant pour que les citoyens continuent de bénéficier des conditions environnementales nécessaires à leur santé et à leur mieux-être. »

Le docteur Luc Boileau, directeur national de la santé publique

