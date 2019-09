Huion présente le Inspiroy Ink H320M et le Kamvas Pro 16 Premium lors de l'IFA 2019 de Berlin

Le Inspiroy Ink H320M est la première tablette à stylet de l'industrie à servir aussi de tablette à écrire ACL. Une telle combinaison maximise la puissance utilisable de l'appareil tout en apportant davantage de commodité aux utilisateurs. La technologie E-paper dont dispose la tablette assure une faible consommation d'énergie pour la tablette à écrire. En conséquence, les utilisateurs peuvent, grâce à la pile bouton intégrée, réaliser des esquisses avec l'écran ACL pendant environ deux ans. Quatre patins antidérapants en caoutchouc fixés sur l'écran ACL et sur la pochette accompagnant la tablette protègent la surface de travail sur les deux faces contre les égratignures lorsque vous dessinez. Avec un degré de sensibilité à la pression de 8192 et un coefficient de rapport de 266 PPS, les utilisateurs jouissent d'une expérience de dessin fluide et réelle, leurs compétences artistiques étant pleinement reproduites. Esquissez sur l'écran ACL chaque fois que l'inspiration est au rendez-vous et faites-en une réalité grâce à l'autre face. Retournez la tablette et continuez votre œuvre. Vous ne serez jamais à court d'idées fantaisistes et rien ne pourra arrêter votre élan créatif.

Le Kamvas Pro 16 Premium est l'écran à stylet offrant l'éventail de couleurs le plus complet parmi les gammes de produits Huion et un coefficient sRGB de 150 %. De plus, le rapport de contraste 1200:1 de l'appareil est le plus élevé actuellement, donnant encore plus de vie à vos productions sur écran. L'application d'un laminage complet de création et d'un verre antireflet minimise la parallaxe de l'écran et offre simultanément aux utilisateurs la friction du stylo sur le papier. Au total, 6 touches sont programmables sur le panneau, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser l'écran à stylet et d'améliorer leur efficacité.

« Demande de l'utilisateur, participation de l'utilisateur et axé sur l'utilisateur » est le mantra de Huion qui propulse la société vers un avenir meilleur, où chaque client peut trouver la tablette à stylet Huion qui lui convient. Afin de découvrir la tablette Huion idéale pour vos besoins, veuillez consulter le www.huion.com

