Hugo Walkinshaw se joint à AntWorks en tant que responsable des partenariats

Hugo a passé trois décennies à titre de consultant en gestion à Ernst & Young et Deloitte. Il s'est concentré principalement sur la prestation de programmes mondiaux de transformation des activités commerciales à grande échelle, incluant l'impartition et les services partagés, les fusions et les acquisitions, la gestion du changement stratégique et la transformation axée sur la technologie, entre autres.

Asheesh Mehra, cofondateur de AntWorks et chef de la direction du groupe, soutient : « L'assise centrale de la culture organisationnelle de AntWorks est de remettre en question les normes, d'analyser les problèmes avec créativité et, à tout moment, d'allouer temps et attention pour raisonner différemment. Intrinsèquement, Hugo partage ces valeurs et ces convictions fondamentales, ce qui lui permet de s'aligner parfaitement avec la vision de la Colonie et avec l'orientation que nous avons prise pour résoudre le casse-tête de l'automatisation des processus pour les entreprises de toute la planète. J'ai la confiance absolue que la venue de Hugo parmi nous créera beaucoup de valeur pour nos partenaires, notre clientèle et nos collègues, et qu'elle accélérera notre parcours vers la réalisation du plein potentiel de AntWorks dans l'implantation complète de l'éco-système mondial. »

« Je suis ravi de me joindre à Ash, Govind et l'équipe de AntWorks. La plate-forme ANTstein™ est révolutionnaire et propulsera grandement vers l'avant l'adoption de l'automatisation intelligente dans de multiples industries et fonctions. La possibilité de mettre à profit mon expérience en matière de transformation commerciale dans cette démarche est un immense honneur. J'ai très hâte de commencer », ajoute Hugo Walkinshaw.

Hugo a siégé au conseil d'administration de la Chambre de commerce britannique (British Chamber of Commerce) et de la Chambre de commerce européenne (European Chamber of Commerce), au Conseil national sur la productivité (National Productivity Council) du vice-premier ministre de Singapour, et à l'Institut agréé de gestion comptable de l'Asie du Sud-Est (Chartered Institute of Management Accounting Southeast Asia). On lui a attribué l'Ordre de l'Empire britannique pour les services rendus aux entreprises britanniques à Singapour et pour les exportations du Royaume-Uni.

AntWorks™ est une entreprise internationale spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation intelligente qui crée de nouvelles possibilités d'exploiter les données grâce à l'automatisation, à la numérisation et à la veille d'entreprise. Première et unique plate-forme d'automatisation intégrée (IAP) au monde fonctionnant selon les principes de la science fractale et la reconnaissance des formes et capable de comprendre chaque type de donnée, ANTstein™ SQUARE numérise chaque élément d'information pour une gamme d'industries diverses. Visitez le www.ant.works pour dynamiser votre entreprise en automatisant des processus opérationnels complexes de bout en bout.

