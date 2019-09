Hugo Raworth fait son retour chez SitusAMC au poste de directeur de RERC Europe

LONDRES, 3 septembre 2019 /CNW/ - RERC, une entreprise de SitusAMC, est fière d'annoncer le retour de Hugo Raworth au sein du cabinet. En poste à Londres, M. Raworth intégrera RERC en qualité de directeur général et de directeur des activités de RERC en Europe. M. Raworth a travaillé pour le cabinet de 2005 à 2015.

En sa qualité de directeur de RERC pour l'Europe, M. Raworth sera responsable de l'orientation stratégique et de la mise en œuvre opérationnelle dans toute la région. Il mettra l'accent sur la prestation d'une série de solutions comprenant des services de gestion des évaluations, d'examen des évaluations et d'évaluation des prêts.

« Nous sommes ravis d'intégrer à nouveau M. Raworth au sein de RERC et de la famille SitusAMC. Son expertise dans l'industrie et sa connaissance intime de notre entreprise le placent, ainsi que le cabinet, dans une position idéale pour continuer à offrir des résultats exceptionnels à nos clients. »

- Lisa Williams, directrice de SitusAMC Europe

« M. Raworth apporte à nos clients une connaissance approfondie de l'industrie et une excellente capacité à tisser des liens, ce qui fait de lui un chef de file idéal pour faire de RERC un cabinet européen de services d'évaluation de premier plan. »

- Brian Velky, directeur général, responsable mondial du conseil en évaluation

« Sous la direction de M. Raworth en Europe, RERC sera en mesure de poursuivre son objectif d'améliorer sa plateforme internationale intégrée de services-conseils en évaluation auprès de ses clients institutionnels actuels et futurs, qu'ils soient emprunteurs ou détenteurs de capitaux, en supervisant la valeur trimestrielle brute des actifs, laquelle dépasse largement les 300 milliards de dollars. »

- Ken Riggs, président de RERC

M. Raworth rejoint SitusAMC après avoir travaillé chez JLL à Londres, où il a occupé le poste de directeur responsable des services-conseils d'évaluation commerciale. En plus de ses responsabilités de dirigeant, M. Raworth était également chargé du développement des affaires et de la création de nouveaux postes de conseillers pour l'équipe.

Dans le cadre de son mandat précédent chez SitusAMC, M. Raworth pilotait les activités européennes de SitusAMC et était chargé de superviser la création d'une plateforme bancaire, l'évaluation et la vérification diligente des prêts immobiliers, la gestion des actifs et des accommodements, ainsi que la vérification diligente des montages de prêt et la souscription des prêts.

« Je suis très heureux de rejoindre RERC et SitusAMC, a déclaré M. Raworth. Forts d'une offre de services élargie, d'une équipe talentueuse et en pleine croissance et de technologies et systèmes novateurs, nous sommes dans une position idéale pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs et faire croître notre entreprise. »

Hugo assumera ses nouvelles fonctions à compter du 1er octobre, sous la responsabilité de Brian Velky.

À propos de SitusAMC

SitusAMC (www.situsamc.com) est le principal fournisseur indépendant de services-conseils stratégiques et de solutions de sous-traitance, de gestion de talents et technologies dans le domaine de l'immobilier commercial et résidentiel, et apporte ainsi un soutien sur l'ensemble du cycle de vie de la dette et des capitaux propres immobiliers. L'organisation compte plus de 3 200 employés aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique. SitusAMC offre des services de consultation et de conseil, de souscription et de vérification diligente, de service et de gestion d'actifs, de gestion des réclamations, de gestion des évaluations, d'examen des évaluations, d'évaluation quotidienne, d'évaluation des prêts, d'appréciation, de droit relatif à l'administration des titres hypothécaires, de courtage de prêts de gros, de solutions de gestion des talents, et de solutions technologiques incluant la gestion d'entrepôts, la gestion d'intermédiaires, la gestion de garanties, la gestion de documents, l'OCR, l'indexation, l'extraction de données, la gestion de portefeuilles et le rapprochement de versements, entre autres.

