Hugo Bourdelais, finaliste dans la région de Lanaudière au concours 2023 Tournez-vous vers l'excellence!

L'ASSOMPTION, QC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que M. Hugo Bourdelais, de la Ferme Bourdelais, à Lanoraie, est finaliste au concours 2023 Tournez-vous vers l'excellence! Il a été sélectionné parmi tous les candidats en raison de la haute qualité de son profil d'entrepreneur, de ses réalisations et de ses compétences de gestionnaire.

Citation

« Félicitations à Hugo Bourdelais, qui s'est qualifié comme finaliste de ce concours en se démarquant notamment pour son cheminement. C'est avec une grande fierté que notre organisation, par cette initiative, fait l'éloge du leadership de jeunes entrepreneurs. À travers son parcours, Hugo a apporté ses couleurs à l'entreprise familiale afin de créer la vision des années à venir. Ce qui s'en dégage, c'est la fierté qu'il retire des succès de l'entreprise. Bravo, Hugo, vous pouvez être fiers de votre parcours! »

Mme Sonia Simard, directrice territoriale à La Financière agricole du Québec

À propos d'Hugo Bourdelais

Ferme Bourdelais inc., Lanoraie

« L'une des choses dont je suis le plus fier dans mon parcours est d'avoir entrepris une diversification des cultivars et d'avoir réussi à vulgariser de nouvelles variétés de fruits auprès des restaurateurs et de notre clientèle. »

Depuis plus de cinq ans déjà, Hugo Bourdelais apporte une nouvelle vision de l'entreprise familiale en diversifiant les cultures et en effectuant un virage vers l'agrotourisme. Des variétés de fruits émergents ont été ajoutées aux cultures, dont l'airelle et le kiwi nordique, en passant par la rhubarbe. Tranquillement, l'entreprise s'est détachée du marché de gros pour se diriger vers les restaurateurs, microbrasseries, pâtisseries et chocolateries en leur offrant des produits frais, ce qui a considérablement influencé la visibilité et la notoriété de la ferme. Hugo détient un bagage en enseignement et en littérature, ce qui lui permet d'optimiser la vulgarisation du contenu médiatique de l'entreprise en plus de faciliter l'échange avec les groupes qu'il accueille à la ferme. Il le dit : « Transmettre mes connaissances et sensibiliser les néoruraux à la réalité agricole est l'un des objectifs auxquels je travaille depuis mon intégration dans l'entreprise familiale. »

Faits saillants

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 22 novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

13 000 $ seront remis :

Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $ et deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $.

Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable.



Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

Comme pour l'ensemble des participants, chaque finaliste recevra un chèque cadeau d'une valeur de 150 $ à utiliser pour les produits ou les formations du CRAAQ.

En 18 ans, ce concours a permis à près de 450 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

Le concours a aussi permis de soutenir financièrement la relève agricole par des bourses totalisant près de 200 000 $ jusqu'à ce jour.

