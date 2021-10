Hugo Boss obtient la plus grande couverture des médias sociaux dans l'histoire de la Semaine de la mode avec 4 milliards d'impressions en quatre jours

Photo offerte par Hugo Boss (PRNewsfoto/Hugo Boss)

METZINGEN, Allemagne, 11 octobre 2021 /CNW - À la suite de sa nouvelle stratégie de croissance visant à stimuler les marques et à cibler les groupes de clients plus jeunes, HUGO BOSS a célébré le lancement de sa deuxième collection de capsules BOSS X Russell Athletic avec une expérience phygitale pleine d'action. La présentation physique de la collection effectuée dans un stade de baseball à Milan a seulement préparé le terrain pour l'activation massive sur les médias sociaux. L'événement a été conçu pour être un moment « publié » à chaque tournant. Grâce à une diffusion en continu à l'échelle mondiale sur les canaux de BOSS, tous les clients ont obtenu un siège numérique au premier rang.

La distribution et l'auditoire ont été choisis stratégiquement en fonction de leur profil et de leur statut sur Instagram ou TikTok : Les athlètes Alica Schmidt, Trenten Merrill et Race Imboden, ainsi que la grande vedette de K-pop Big Matthew et le TikTokeur Khaby Lame (@khaby.lame), ont célébré leurs débuts sur le podium, entourés de mannequins comme Gigi Hadid, Irina Shayk, Joan Smalls, Cindy Bruna, Alton Mason et Adut Akech. Khaby Lame, qui a fait une apparition exclusive pour clôturer la célébration, est l'un des créateurs de TikTok les plus populaires avec 113 millions d'abonnés, et BOSS est la première marque de mode à être affichée sur sa chaîne. Des vedettes des médias sociaux comme Chiara Ferragni, Fedez, Fai Khadra, Avan Jogia et Benji Krol ont également partagé leurs expériences de la journée.

L'effervescence numérique phénoménale créée dans le monde entier a dépassé tout ce que la marque avait expérimenté auparavant. Ainsi, cet événement, qui a eu lieu jeudi dernier, est devenu le plus grand événement social de l'histoire de HUGO BOSS.

« Cet événement est notre point de référence pour ce que nous offrirons comme expérience aux clients du monde entier à compter d'aujourd'hui. Il souligne le grand potentiel et la force de la marque BOSS à l'échelle mondiale et contribue à notre objectif de transformer les clients en amateurs. Je suis vraiment enthousiasmé à l'idée de poursuivre ce parcours avec l'équipe », a déclaré Daniel Grieder, chef de la direction de HUGO BOSS AG.

Le succès de l'événement dans les médias sociaux est visible dans tous les domaines, canaux et indicateurs de rendement clés :

Un total de 3,9 milliards d'impressions réalisées en quatre jours

Plus de 25 millions d'engagements ont eu lieu sur tous les canaux des médias sociaux au cours des quatre premiers jours

Au cours des premiers jours, 2,2 milliards de vues sur le défi #BOSSMOVES de Tiktok ont permis à des milliers de TikTokeurs de créer du contenu pour participer au tirage d'un des cinq blousons aviateurs NFT exclusifs.

En une semaine, le défi du mot-clic a atteint 3 milliards de vues

1,3 million de vidéos liées au défi ont été créées par l'auditoire de TikTok

#BOSSMoves est devenu une tendance sur TikTok

L'engagement social a augmenté de près de 1 600 % sur le compte Instagram de BOSS

La campagne TikTok qui l'accompagne propose un défi de mots-clics sous #BossMoves où les amateurs peuvent gagner cinq vestes collégiales uniques Boss x Russell Athletic NFT, ainsi qu'un jumeau échangeable de chaque modèle et un filtre portable. Cette campagne entre BOSS et TikTok est la première du genre sous cette forme. Avec les NFT, BOSS reprend le concept du « méta-univers » et l'utilise spécifiquement pour se connecter à de nouveaux groupes cibles.

La campagne spéciale sur Instagram comprenait des productions spéciales à bobine et du contenu engageant pour la communauté de la chaîne. Neuf bobines individuelles, des IGTV, de nombreux flux d'actualités et des publications de storys ont été créés en temps réel, ce qui a suscité un haut niveau d'engagement et d'attention avant, pendant et après l'événement. Au total, 14 créateurs impliqués ont présenté leurs tenues de façon unique et divertissante au moyen de bobines Instagram, dont Khaby Lame, Alica Schmidt, The Elevator Boys, Futuristix et Olivia LVS, ainsi que Eva Apio. Tous les styles et produits BOSS x Russell Athletic présentés ont également été intégrés dans les bobines respectives au moyen de la fonction de magasinage, ainsi que d'autres affichages et publications, afin de permettre au public de faire des achats en toute transparence au moment de la découverte.

Outre la position de force de la marque BOSS sur les médias sociaux même avant l'événement, les campagnes dédiées sur TikTok et Instagram sont un élément important pour renforcer davantage la marque et atteindre de nouveaux clients encore plus jeunes.

« En août, nous avons présenté notre nouvelle stratégie et notre vision, à savoir celle de devenir la principale plateforme de mode haut de gamme axée sur la technologie dans le monde entier. Après seulement six semaines, nous prouvons que nous sommes vraiment prêts à occuper cette place dans l'industrie de la mode à l'avenir », ajoute Daniel Grieder.

Le mois dernier, le conseil d'administration de HUGO BOSS a présenté la nouvelle stratégie CLAIM 5 aux investisseurs et au public, soulignant l'énorme potentiel de l'entreprise pour renforcer son activité dans toutes les régions et dans tous les canaux du monde. Bien qu'elle soit connue comme une marque de costumes, HUGO BOSS entrevoit un énorme potentiel pour gagner du terrain dans le segment important des vêtements décontractés autant pour les hommes que pour les femmes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour vêtir les clients tout au long de la journée et pour toutes les occasions. À cet égard, la collaboration BOSS x Russell Athletic, présentée à Milan, est une autre étape importante pour l'entreprise qui lui permet de cibler les jeunes auditoires, comme la génération Z et les milléniaux.

