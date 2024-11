TORONTO, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Huggies® développe sa nouvelle plateforme de marque Un câlin, ça change tout avec le lancement de Le doux son d'un câlin, une application Web numérique novatrice permettant aux parents de choisir pour leur bébé une piste de sommeil qui imite les battements du cœur d'un parent.

Huggies Le doux son d’un câlin (Groupe CNW/Huggies Canada)

La nouvelle plateforme de marque « Un câlin, ça change tout » promeut les bienfaits des câlins reconnus scientifiquement pour le développement d'un bébé. Cette dernière innovation met en lumière le son des battements du cœur accompagné d'un bruit de fond coloré, ce qui a prouvé son efficacité pour apaiser le bébé, car il peut réduire sa fréquence cardiaque1, réguler son humeur, favoriser son sommeil, promouvoir son développement physique et renforcer le lien entre le parent et le bébé. En utilisant les battements du cœur comme musique de sommeil, les parents peuvent prolonger les effets bénéfiques d'un câlin bien après avoir couché leur bébé.

L'expérience « Le doux son d'un câlin » se vit sur le site Web interactif SoundofaHug.com , où les parents peuvent choisir une musique de sommeil semblable au rythme de leurs propres battements du cœur. En sélectionnant des variables sonores supplémentaires comme l'humeur de bébé, son type de sommeil, le moment de la journée et son type de câlin préféré, la piste se transforme musicalement en temps réel pour offrir à bébé l'ambiance sonore idéale. Avec plus de 50 000 résultats possibles, chaque piste est aussi unique que les battements du cœur sur lesquels elle est basée.

« Nous sommes fiers de lancer Le doux son d'un câlin, un autre moyen de soutenir les parents qui souhaitent apaiser leurs bébés », explique Tanya Willer, vice-présidente du marketing à Kimberly-Clark Canada et mère de deux enfants. « Nous savons que les câlins des parents jouent un rôle essentiel dans le développement sain d'un bébé et nous démontrons concrètement comment un câlin, ça change vraiment tout. »

Une expérience simplifiée est également disponible sur les appareils Alexa d'Amazon, qui peuvent être déclenchés avec la commande vocale : « Alexa, lance Huggies Le doux son d'un câlin. »

La campagne « Le doux son d'un câlin » de Huggies a été créée en partenariat avec Zulu Alpha Kilo et Zulubot, et est soutenue par des vidéos en ligne, des publicités sur les médias sociaux, des affiches et de la radio avec une planification médiatique par Ignite, des relations publiques gérées par Veritas et une adaptation française réalisée par The French Shop.

SOURCE Huggies Canada