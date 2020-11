Hudson Hill Capital acquiert InXpress en partenariat avec la haute direction

NEW YORK et MANCHESTER, Angleterre, 9 novembre 2020 /CNW/ - Hudson Hill Capital (« Hudson Hill » ou « HHC »), une société d'investissement privée fondée par Eric Rosen, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait acquis une participation majoritaire dans InXpress Holdings Ltd. (« InXpress »), franchiseur mondial de services de transport et de logistique avec logiciel, en partenariat avec l'équipe de la haute direction de l'entreprise. L'opération renforce l'engagement à long terme d'InXpress à fournir des solutions de logistique et de transport de calibre mondial aux petites et moyennes entreprises.

Situé à Manchester, au Royaume-Uni, InXpress est un franchiseur international de services de livraison de colis, de transport de marchandises et de logistique de livraison au service des PME clientes par le biais d'une plateforme logicielle et d'un réseau mondial de près de 400 franchises dans 14 pays. Créée en 1999, la société entretient des relations avec des transporteurs aériens, de colis et de marchandises de premier plan partout dans le monde, offrant des tarifs réduits aux franchisés qui établissent des relations avec les PME clientes par l'entremise de son équipe de vente directe. La société offre également à ses PME clientes et à ses franchisés une plateforme SaaS, permettant aux franchisés de gérer efficacement le service à la clientèle et aux clients de gérer de manière centralisée leurs besoins de transport et de logistique. InXpress a construit sa plateforme logicielle en ligne, Webship+, sur la base de plus de 20 années de connaissances. Les fonctions logicielles faciles à utiliser de Webship+ comprennent la personnalisation des meilleurs tarifs au sein de leur réseau de transporteurs, un outil de téléversement en lot pour gérer rapidement de multiples commandes et l'intégration avec toutes les principales plateformes de commerce électronique.

« Nous ciblons les sociétés fondées par des entrepreneurs et gérées par des équipes de gestion de grande qualité avec lesquelles nous pouvons établir des partenariats qui propulseront l'entreprise au niveau de croissance supérieur, a déclaré Eric Rosen, associé directeur de Hudson Hill. InXpress propose une plateforme unique pour poursuivre l'expansion des activités à l'échelle mondiale et offrir un plus large éventail de solutions de fret. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration et en partenariat avec les actionnaires de la direction, Mark Taylor, Adam Thompson, Dustin Hansen et toute l'équipe de direction. »

Mark Taylor, le PDG mondial d'InXpress depuis 2015 et un expert en franchisage qui a passé les 20 dernières années à travailler avec des sociétés de capital-investissement du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Europe continentale, a déclaré : « La plupart des petits et moyens expéditeurs n'ont pas accès à une solution de transport et d'expédition simple et centralisée comme InXpress. Ils n'ont pas non plus accès à des experts en expédition à l'échelle locale, ce qui fait partie du service offert par InXpress. La plateforme d'InXpress propose des solutions d'expédition à guichet unique qui tirent parti de notre expertise, de notre service à la clientèle dévoué et de nos relations solides avec de multiples transporteurs. Elle fournit aux clients des options interentreprises et de commerce électronique, l'adaptabilité et des tarifs très concurrentiels pour simplifier tous leurs besoins en matière d'expédition. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec l'équipe expérimentée de Hudson Hill pour parfaire nos activités et améliorer constamment notre offre de services à nos clients internationaux. »

Adam Thompson, PDG d'InXpress EMOA, qui a aidé à lancer l'entreprise, a annoncé : « Je suis extrêmement fier de l'entreprise que mon père a fondée et qui a connu une très forte croissance au cours des 20 dernières années. Nous sommes tous très heureux de voir l'entreprise poursuivre sa croissance grâce à notre partenariat avec l'équipe de HHC, qui reconnaît notre potentiel, et d'entamer la prochaine étape de la croissance d'InXpress. »

Dustin Hansen, PDG d'InXpress Ameriques depuis 2013 et membre du conseil d'administration de l'association internationale des franchisés, a ajouté : « Le client InXpress idéal préfère simplifier ses besoins internationaux, nationaux, de commerce électronique et d'expédition de marchandises. Les transporteurs bénéficient de l'accès à notre clientèle de PME très fragmentée et d'exigences de service à la clientèle plus simples en impartissant un certain nombre de fonctions de soutien et d'administration à InXpress. »

À propos d'InXpress

InXpress, une société mondiale de franchise du secteur du transport et de la logistique comptant sur un réseau de près de 400 franchisés répartis dans 14 pays différents, offre aux PME des solutions d'expédition inégalées sur le plan des gains de temps et des réductions de coût grâce à des services de consultation et à des logiciels novateurs. En raison de la taille de l'entreprise et de ses relations mondiales avec plus de 50 transporteurs partenaires de confiance, les franchisés d'InXpress peuvent offrir d'importantes réductions sur les expéditions aux petites et moyennes entreprises. Grâce à la préparation automatisée des envois et à la gestion individuelle des comptes, les clients d'InXpress reçoivent un niveau de soin et de service généralement réservé aux entreprises du Fortune 1000. Les services de base comprennent les petits colis internationaux, les petits colis nationaux et le transport de charges partielles. InXpress Ameriques a lancé ses premières franchises en 2006. Pour en savoir plus les possibilités de franchise et le potentiel de revenus récurrents, visitez le site Web www.inxpress.com.

À propos de Hudson Hill

Établie à New York, Hudson Hill (www.hudsonhillcapital.com) est une société d'investissement privée fondée par Eric Rosen. Au-delà de l'orientation à court terme qui prévaut dans le secteur du capital-investissement, HHC investit avec des familles, des entrepreneurs et des équipes de gestion souhaitant établir des partenariats de capital à long terme qui préconisent la patience. Hudson Hill investit ses propres capitaux aux côtés de partenaires aux vues similaires dans des occasions de croissance attrayantes dans des secteurs qui bénéficient de vents arrière de croissance séculaire à long terme. HHC cible les secteurs des services aux entreprises, des logiciels et des services financiers.

Personnes-ressources :

Pour HHC

Chris Tofalli, Chris Tofalli Public Relations

914 834-4334

[email protected]

Pour InXpress

Melanie Spencer

+44(0)7399 532 702

[email protected]

SOURCE Hudson Hill Capital