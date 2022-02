HUAWEI ouvre un premier magasin de détail au Canada à Toronto et planifie une expansion rapide

Les magasins Huawei offre une expérience interactive de magasinage qui comprend le conseil, la vente, la formation et un vaste espace pour la présentation et l'essai des derniers produits de Huawei. Les installations présenteront des produits réels en démonstration qui permettront une expérience de connexion des consommateurs à la gamme de produits et aux inter-fonctionnalités entre les catégories d'appareils.

D'autres points de vente canadiens seront rapidement ouverts au cours des prochaines semaines et il y a des plans pour ouvrir, dans un certain avenir, un magasin autonome Huawei Experience. D'ici au printemps, Huawei ouvrira 15 nouveaux magasins dans les magasins Canada Computers dans les principaux marchés canadiens d'un océan à l'autre.

Le nouveau magasin Huawei invite les consommateurs à faire l'expérience, par eux-mêmes, de la qualité et de la diversité de la gamme de produits Huawei. « C'est également une indication claire de notre investissement durable et de notre objectif de renforcer la connexion au marché canadien », déclare Li Shilong, Directeur général de Huawei Device BG Canada. « Huawei utilise la puissance des solutions numériques et des innovations technologiques pour améliorer et simplifier la vie de ses clients. Grâce à nos magasins situés à travers le Canada, nous pouvons désormais répondre encore plus étroitement aux besoins et aux souhaits individuels des Canadiens ».

« Canada Computers est heureuse d'accueillir le partenariat avec Huawei Canada d'un océan à l'autre, en commençant avec notre emplacement à North York. Ce partenariat souligne notre engagement à présenter une technologie mondiale de pointe pour améliorer l'expérience de vente au détail de nos clients », déclare Gordon Chan, PDG de Canada Computers & Electronics. « Avec nos 31 années d'activité, nous sommes impatients de faire croître notre portefeuille en développant des relations solides afin de promouvoir un avenir plus durable ».

Des cadeaux spéciaux lors de la célébration de la grande ouverture

Huawei célèbre cette ouverture avec une journée spéciale de ventes promotionnelles et avec un concours pour les premiers clients. Lors de la journée d'ouverture, un concours excitant attend les visiteurs dans le magasin : tous les visiteurs courront la chance de gagner des prix comme un moniteur HUAWEI MateView GT, des écouteurs FreeBuds Lipstick, la montre Huawei Watch GT 2e et le haut-parleur Huawei Sound Joy. Tout le monde bénéficiera également d'une réduction allant jusqu'à 50 % sur certains produits HUAWEI.

Conformément à la présence croissante de Huawei dans le secteur de la vente au détail, les lancements de produits se poursuivent avec la plus récente gamme d'ordinateurs portables 2022 MateBook présentés chez Canada Computers.

À propos de Huawei Consumer BG

Les produits et service de HUAWEI sont disponibles dans plus de 170 pays et sont utilisés par un tiers de la population mondiale. Quatorze centres de recherche et développement ont été établis, notamment en Allemagne, au Canada, en Suède, en Russie, en Inde et en Chine. Huawei Consumer BG est l'une des trois divisions d'affaires de Huawei et elle comprend les téléphones intelligents, les PC, les tablettes, le prêt-à-porter électronique, les services infonuagiques, etc. Le réseau mondial de Huawei s'appuie sur plus de 30 ans d'expertise dans le secteur des télécommunications et il se consacre à fournir les dernières avancées technologiques aux consommateurs du monde entier.

À propos de Canada Computers

Fondé en 1991, Canada Computers & Electronics est un détaillant d'ordinateurs personnels, d'informatique et de composants, ainsi que d'électronique grand public. Au cours de ses 30 ans d'existence, elle a fourni et continue à fournir à ses clients les meilleurs produits au meilleur prix qui peuvent être offerts dans le monde de la vente au détail d'ordinateurs. Avec une base de clients qui se renforce et une demande toujours croissante de la part d'étudiants, de professionnels et de familles, Canada Computers & Electronics est aujourd'hui une force d'avant-garde qui compte plus de 1 000 employés répartis dans 40 magasins à travers le Canada.

