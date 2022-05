Optimisé pour l'écran pliable, le HUAWEI Mate Xs 2 profite de la conception de pointe de Petal Maps en matière d'expérience utilisateur et de reproduction des couleurs, avec une maîtrise parfaite des gammes de couleurs, offrant aux utilisateurs une expérience plus vraie que nature et conviviale.

La dernière version de Petal Maps comprend un effet d'éclairage en mode sombre, qui montre les lumières de la route et des bâtiments lors de la conduite nocturne ou en mode sombre.

Huawei a également lancé des habillages personnalisés pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, auxquels ont été ajoutées des données sur la température et les précipitations.

Maintenant dotée d'une flèche, d'un guidage au niveau des voies et d'informations spécifiques sur les voies, l'application Petal Maps offre aux utilisateurs un meilleur aperçu de leur environnement sur l'écran pliable.

Les fonctions HUAWEI Navigateur, HUAWEI Books, HUAWEI Video et Petal Search - Optimisées pour un écran plus large grâce à la fonction multiécran « Smart Multi-Window ».

La fonction HUAWEI Mobile Cloud sur le HUAWEI Mate Xs 2 facilite la gestion des données. Grâce à des fonctions comme les sauvegardes automatiques, la synchronisation de données entre appareils et la recherche d'appareils, vos précieux souvenirs sont toujours à portée de main.

Enfin, la fonction d'optimisation de la mise en page au moyen de l'intelligence artificielle de Huawei permet d'optimiser le contenu des pages web sur le téléphone pliable.

Tirant parti des capacités de pliage du HUAWEI Mate Xs, la fonction HUAWEI Books présente son interface de « livre ouvert » qui reproduit l'aspect et la sensation des livres traditionnels.

Sur le HUAWEI Mate Xs 2, les actualités, les applications et d'autres éléments de Petal Search peuvent être affichés dans une disposition harmonieuse sur les deux écrans grâce à la fonction multiécran « Smart Multi-Window ».

Le GameCenter sur le HUAWEI Mate Xs 2 offre plus d'espace pour une meilleure expérience de jeu.

Les utilisateurs peuvent profiter de GameCenter sur le grand écran du HUAWEI Mate Xs 2 ainsi que de ses avantages exclusifs et de sa vaste bibliothèque de jeux, qui comprend notamment State of Survival et Mobile Legends : BangBang.

L'AppGallery du HUAWEI Mate Xs 2 vous offre des applications sur grand écran

L'AppGallery a lancé un cadre de développement complet et des spécifications de conception spécialement conçus pour les téléphones pliables et prend en charge la fonction App Multiplier, qui permet d'afficher deux pages de la même application sur chacun des écrans du téléphone.

La montre HUAWEI Watch GT 3 Pro

Tendance et raffinée, la montre HUAWEI GT 3 Pro sera offerte en céramique et en titane. Huawei a également lancé une nouvelle série de cadrans de montre « Sense » qui reproduisent la finesse des détails des montres traditionnelles.

