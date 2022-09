Huawei investira 300 millions de dollars dans le programme Empower pour soutenir ses partenaires mondiaux

BANGKOK, 20 septembre 2022 /CNW/ - Lors de la deuxième journée de HUAWEI CONNECT 2022 à Bangkok, Huawei a lancé une gamme de solutions d'infrastructure novatrices pour stimuler la numérisation de l'industrie en trouvant la bonne technologie pour le bon scénario, et a annoncé le programme Huawei Empower qui investira 300 millions de dollars américains pour soutenir ses partenaires mondiaux au cours des trois prochaines années.

Ryan Ding, président de Huawei Enterprise BG

Les intervenants de l'industrie se sont réunis autour du thème « Innovative Infrastructure to Unleash Digital », et ont tenu des discussions sur les futures orientations et possibilités pour la numérisation de l'industrie. Ils ont analysé les défis des différentes industries qui s'efforcent de passer au numérique, et Huawei a présenté des solutions soutenues par ses forces techniques pour aider à relever ces défis.

Voici la déclaration de Ryan Ding, président de Huawei Enterprise BG, tirée de son discours d'ouverture « Empowering Industry, Creating Value » : « Une transformation numérique plus profonde aidera les entreprises à mieux s'adapter à un monde en constante évolution. Huawei travaille en étroite collaboration avec nos partenaires pour trouver la bonne technologie pour le bon scénario, aider les clients à poursuivre leur transformation numérique et libérer la puissance du numérique. »

Selon M. Ding, grâce à sa connectivité, à ses capacités informatiques et à ses technologies infonuagiques, Huawei travaille avec ses partenaires pour stimuler l'innovation continue et la synergie multitechnologique, en créant des solutions basées sur des scénarios pour répondre aux divers besoins des clients. Il a ajouté que cela créera une plus grande valeur et permettra aux clients de franchir plus facilement le « dernier kilomètre » vers leur transformation numérique.

Bob Chen, vice-président de Huawei Enterprise BG, a expliqué comment la synergie multitechnologique est essentielle pour trouver la bonne technologie pour le bon scénario. Voici un extrait de son discours d'ouverture « Innovative Digital Infrastructure Accelerates Digital Transformation » : « Les données sont au cœur de la transformation numérique, et l'ingestion, la transmission, le stockage et l'analyse des données sont des étapes clés. Huawei fournit des produits et des portefeuilles de produits complets pour prendre en charge le traitement de données de bout en bout, accélérant ainsi la transformation numérique des clients. »

Lors de l'événement, Huawei a lancé le programme Huawei Empower, qui vise à aider à développer un écosystème numérique prospère pour ses partenaires mondiaux. Dans le cadre de ce programme, Huawei mènera une innovation conjointe avec ses partenaires par l'entremise d'OpenLabs, renforcera l'autonomie de ses partenaires grâce à un nouveau cadre, un nouveau plan et une plateforme intégrée, et créera un bassin de talents grâce aux programmes Huawei ICT Academy et Huawei Authorized Learning Partner (HALP). Huawei a également annoncé son intention d'investir 300 millions de dollars américains dans ce programme afin d'appuyer ses partenaires mondiaux au cours des trois prochaines années.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1901322/Ryan_Ding_HC2022.jpg

SOURCE HC2022

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Xing Gao, [email protected]