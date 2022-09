BANGKOK, 25 septembre 2022 /CNW/ - Hier, le premier jour du HUAWEI CONNECT 2022, Huawei, ses partenaires, et des représentants d'organisations publiques et privées ont tenu une séance d'étude sur la façon dont la technologie est essentielle à l'édification d'un monde durable et inclusif comme prévu par les Objectifs de développement durable des Nations Unies, avec des études de cas et des analyses axées sur la région Asie-Pacifique.

En plus d'être l'une des régions les plus populeuses et les plus diversifiées du monde, l'Asie-Pacifique est également appelée à être l'économie qui croît le plus rapidement dans le monde, grâce à une transformation numérique qui y a été plus rapide que la moyenne mondiale en raison de la COVID-19.

« De plus en plus de gouvernements et d'organisations commencent à reconnaître le rôle habilitant de la technologie dans l'accélération de la réalisation des Objectifs de développement durable, a déclaré Jeffrey Zhou, président du marketing de Huawei ICT. « Dans le cadre de la vision et de la mission de Huawei, nous avons lancé l'initiative d'inclusion numérique TECH4ALL en 2019 et, avec les programmes et les projets de partenaires mondiaux, nous poursuivons nos efforts dans différents pays. »

La déclaration de M. Zhou a été suivie par une déclaration d'ouverture de Richard Mahony, vice-président mondial d'Informa Tech, qui a expliqué que la méthode traditionnelle de maintien du développement durable ne fonctionne pas et que des solutions technologiques sont maintenant nécessaires comme accélérateur.

L'orateur de l'UNESCO a ensuite donné un aperçu des 17 Objectifs de développement durable et des approches pour les atteindre d'ici 2030. « Bien qu'il incombe fondamentalement aux gouvernements de mettre en œuvre le programme des Objectifs de développement durable, le fait est que ces derniers ne seront pas réalisés sans l'apport du secteur privé, a déclaré Mohamad Djelid, directeur du bureau de l'UNESCO à Jakarta, en Indonésie. Nous avons tous un rôle à jouer dans la réalisation de ce Programme de développement durable ambitieux, mais nécessaire, d'ici 2030. »

L'inclusion numérique a été l'un des principaux sujets abordés au cours de la séance. Alors que le fossé numérique se rétrécit progressivement, l'Union internationale des télécommunications (UIT) a récemment signalé que 2,7 milliards de personnes dans le monde restent encore hors ligne. En raison d'un manque de connectivité au réseau, de compétences numériques, d'appareils abordables ou d'une combinaison de ces facteurs, trop de gens demeurent incapables d'accéder aux outils numériques qui sont nécessaires dans le monde d'aujourd'hui, qui est de plus en plus numérique. « Personne ne doit être laissé hors ligne, a déclaré Atsuko Okuda, directeur du bureau régional de l'UIT pour l'Asie et le Pacifique. La technologie numérique et le développement des technologies de l'information et des communications (TIC) peuvent accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable. »

David Lu, président du département Stratégie et Marketing pour l'Asie-Pacifique de Huawei, a présenté les derniers progrès et le rôle des TIC dans les projets TECH4ALL à l'échelle mondiale, et en particulier en Asie-Pacifique. Il a entre autres parlé du Digital Bus en Thaïlande, qui apporte de la connectivité et des compétences numériques aux enfants des zones rurales; le programme Digital Village en Indonésie, qui fournit une connectivité abordable aux communautés rurales via la solution RuralStar; et l'introduction de soins de santé utilisant la 5G dans les communautés rurales et de solutions d'accès à l'information pour les personnes âgées en Thaïlande. M. Lu a mentionné que, grâce à la collaboration entre les entreprises de technologie et les organisations mondiales, l'avenir de l'Asie-Pacifique sera brillant et durable, ce qui permettra d'atteindre l'objectif de ne laisser personne de côté.

Un autre thème clé de la séance portait sur la façon dont la technologie peut stimuler la conservation de la nature. Shawn Tan, vice-président de Sunseap, fournisseur et chef de file de solutions en matière d'énergie verte, a expliqué comment la société singapourienne prévoit de compenser 4 000 tonnes de CO 2 par an avec son parc solaire flottant innovant. La solution, qui utilise la solution photovoltaïque intelligente de Huawei, est déployée en mer à Singapour.

Poursuivant sur le thème de la protection de l'environnement, la Société forestière de Sarawak en Malaisie a lancé un premier projet pilote avec TECH4ALL de Huawei, en collaboration avec la Sarawak Multimedia Authority, le département des forêts de Sarawak et Rainforest Connection, conçu pour protéger la forêt pluviale de Sarawak, l'une des plus anciennes forêts tropicales du monde, datant de 140 millions d'années.

Huawei dirige plus de 45 projets TECH4ALL avec plus de 40 partenaires mondiaux, qui mettent l'accent sur une éducation équitable et de qualité, la conservation de la nature grâce à la technologie, le développement de soins de santé inclusifs et la réalisation d'un développement équilibré.

