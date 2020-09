Richard Yu, directeur exécutif et chef de la direction de Huawei Consumer BG, a commenté : « Les expériences utilisateur de première qualité sont toujours tributaires de l'innovation, mais notre démarche innovation commence et se termine toujours avec les consommateurs. Dans l'avenir, nous continuerons de travailler avec nos partenaires inestimables pour offrir aux consommateurs du monde entier des expériences plus intelligentes et de haute qualité. »

HUAWEI FreeBuds Pro et HUAWEI FreeLace Pro : CBA et audio immersif à la demande

HUAWEI FreeBuds Pro, véritable casque d'écoute stéréo sans fil (TWS), est le premier du genre au monde à prendre en charge la suppression dynamique intelligente du bruit, son taux antiparasite ou d'annulation du bruit étant de 40 dB, le meilleur du secteur.

De son côté, HUAWEI FreeLace Pro, outre son excellent audio, se démarque par un design élégant et sa capacité antiparasite de l'ordre de 40 dB. Il dispose également d'une paire de pilotes dynamiques de 14 mm, de quoi assurer un son haute fidélité et une expérience d'écoute optimale.

HUAWEI WATCH GT 2 Pro et HUAWEI WATCH FIT : dispositifs pratiques de qualité professionnelle au service du quotidien

HUAWEI WATCH GT 2 Pro, une nouveauté de marque, offre une autonomie batterie de près de deux semaines, plus de 100 modes d'entraînement (y compris les modes parcours de ski et de golf) et des fonctions de suivi des données de conditionnement physique de niveau professionnel.

À 34 g, la HUAWEI WATCH FIT est aussi légère qu'un bracelet de sport. La montre est équipée de HUAWEI TruSeen™ 4.0, une fonction qui permet une surveillance cardiaque plus précise, 24 heures sur 24, par le suivi des changements dans les conditions d'oxygène sanguin, de sommeil et de stress.

HUAWEI MateBook X et HUAWEI MateBook 14 : la productivité en mobilité redéfinie

HUAWEI MateBook X, conjuguant le design emblématique et la technologie innovante de la série phare, se démarque aussi par sa conception légère perfectionnée et ses fonctions intelligentes, notamment la collaboration multi-écran. Pesant à peine 1 kg1, ne mesurant que 13,6 mm2 dans sa partie la plus épaisse, le portable léger est plus petit qu'une feuille de papier de format A4.

Dévoilé également par Huawei, le HUAWEI MateBook 14 affiche un design très portable et des performances puissantes, en ayant intégré le processeur AMD Ryzen de la série 4000 H, avec un écran HUAWEI FullView3 2K, et prend en charge des fonctions intelligentes, notamment la collaboration multi-écran, aidant ainsi les consommateurs à rester productifs en mobilité.

À propos de Huawei Consumer BG

Huawei, dont les produits et services sont disponibles dans plus de 170 pays et utilisés par un tiers de la population mondiale, a mis en place 14 centres de R-D dans divers pays dont l'Allemagne, la Suède, la Russie, l'Inde et la Chine. Huawei Consumer BG, l'une des trois unités commerciales de Huawei, s'occupe des téléphones intelligents, des PC et des tablettes, des produits portables et des services en nuage, entre autres. Le réseau mondial de Huawei s'appuie sur son expertise acquise depuis 30 ans dans le secteur des télécommunications et a pour mission de faire bénéficier aux consommateurs du monde entier des dernières avancées technologiques.

1 Cette donnée, recueillie auprès des laboratoires de Huawei, est fournie pour référence seulement. La mesure réelle peut varier en raison de la tolérance de fabrication et de la différence des méthodes de traitement.

2 Pieds d'ordinateur portable non compris. La mesure réelle peut varier en raison de la tolérance de fabrication et de la différence des méthodes de traitement. Pour référence seulement.

3 Le support multipoint est disponible en option. La disponibilité des fonctionnalités peut varier selon la région.

