90 millions de personnes connectées grâce à l'engagement de Huawei envers la Partner2Connect Digital Coalition de l'UIT

DONGGUAN (Chine), 23 novembre 2023 /CNW/ - Huawei a annoncé qu'elle avait déjà apporté la connectivité à 90 millions de personnes dans des régions éloignées de près de 80 pays, à la suite de son engagement envers la coalition numérique Partner2Connect (P2C) de l' Union internationale des télécommunications (UIT). L'annonce a été faite dans le cadre du premier rapport d'étape de Huawei depuis qu'elle s'est jointe à la Coalition l'an dernier.

Des orateurs de Huawei et de l’UIT ont prononcé des discours (PRNewsfoto/HUAWEI TECHOLOGIES CO., LTD.)

Liang Hua, président du conseil d'administration de Huawei, a fait cette annonce lors du forum sur la durabilité 2023 de l'entreprise, qui a pour thème « Thriving Together with Tech :« »Realizing Sustainable Development » (Prospérer ensemble avec la technologie : réaliser le développement durable) L'événement a également réuni Doreen Bogdan-Martin, secrétaire générale de l'UIT, Jeffrey Sachs, président du Réseau de solutions pour le développement durable des Nations Unies et commissaire de la Commission sur le large bande au service du développement durable des Nations Unies, ainsi que des représentants des ministères des Télécommunications et des organismes de réglementation, dont certains du Pakistan et du Ghana. Les participants ont exploré comment l'infrastructure numérique peut mieux stimuler le développement durable et contribuer à bâtir un monde intelligent plus vert et plus inclusif.

« Les infrastructures numériques de prochaine génération, comme la connectivité et la puissance informatique, sont aussi essentielles au développement socioéconomique que nos infrastructures physiques, comme les routes. Cette nouvelle infrastructure sera cruciale pour le développement durable de toute la société, a déclaré M. Liang. L'informatique est un moteur essentiel de la productivité dans l'économie numérique. Un déploiement plus rapide de l'infrastructure informatique permettra d'accélérer la transition numérique dans de nombreuses industries et de promouvoir une intégration plus poussée des économies numériques et réelles. Cela peut favoriser davantage la stabilité économique mondiale et le développement durable. »

Pour compléter le commentaire de M. Liang, Doreen Bogdan-Martin, secrétaire général de l'UIT, a déclaré : « Ne choisissons pas entre la technologie et le développement durable. Nous avons besoin des deux! Prospérons ensemble avec la technologie. Bâtissons un avenir numérique qui fait progresser les gens et la planète. »

Huawei croit fermement que le talent numérique est la clé de l'innovation technologique future. Afin de favoriser un engagement numérique plus large et de développer les futurs leaders, l'entreprise a renforcé son partenariat avec l'UIT en lançant une bourse intitulée « ITU Generation Connect Young Leadership Programme in Partnership with Huawei » (Programme de leadership des jeunes - connexion de génération de l'UIT en partenariat avec Huawei).

La bourse sera ouverte aux candidatures au début de l'année prochaine et durera trois ans. Chaque année, 30 jeunes visionnaires (âgés de 18 à 28 ans) du monde entier recevront du soutien dans le cadre de leurs projets visant à utiliser la technologie numérique pour stimuler le développement communautaire.

Jeff Wang, président du Service des affaires publiques et des communications de Huawei, a fait remarquer ce qui suit : « Huawei est fière de s'associer à l'UIT pour cette cause importante et de voir de jeunes visionnaires avoir un impact tangible sur l'inclusion numérique partout dans le monde. Le soutien que les participants recevront comprend des contributions financières à leurs projets, le mentorat d'experts de l'UIT et de Huawei et des occasions de participer à des événements conjoints. »

« Grâce aux efforts conjoints de l'UIT et de Huawei, les jeunes apprendront sur le monde numérique, y contribueront et le dirigeront, a déclaré Cosmas Luckyson Zavazava, directeur du Bureau de développement des télécommunications de l'UIT. Le numérique est une condition préalable pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Nous voulons que les jeunes repoussent les limites de l'écosystème numérique mondial en évolution et apportent leur contribution transformatrice. Je remercie Huawei de cet excellent partenariat et j'ai hâte de voir l'impact mondial de ce projet novateur. »

La coalition P2C, lancée par l'UIT, favorise une connectivité significative et une transformation numérique à l'échelle mondiale, en accordant la priorité aux collectivités éloignées dans les pays et les régions qui n'ont pas accès au numérique. Huawei a signé l'engagement mondial l'année dernière, fixant des objectifs pour apporter la connectivité à environ 120 millions de personnes dans des régions éloignées dans plus de 80 pays d'ici 2025. Jusqu'à présent, Huawei a offert 2 066 possibilités de formation dans le premier pays partenaire P2C de l'UIT, le Cambodge, en collaboration avec les ministères locaux et les universités.

