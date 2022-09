Huawei Cloud dévoile son plan « Go Cloud, Go Global » pour promouvoir l'écosystème de l'innovation

BANGKOK, 19 septembre 2022 /CNW/ - L'événement HUAWEI CONNECT 2022 prend son envol aujourd'hui à Bangkok. Ken Hu, président tournant de Huawei, a prononcé le discours thème, intitulé Unleash Digital (tirer avantage du numérique). Huawei Cloud, représentée par son chef de la direction, Zhang Ping'an, a annoncé son intention de lancer de nouvelles régions en Indonésie et en Irlande, a dévoilé le plan de l'écosystème « Go Cloud, Go Global » et a réaffirmé sa volonté d'offrir la solution Everything as a Service (tout en tant que service). Jacqueline Shi, présidente du service mondial du marketing et des ventes de Huawei Cloud, a déclaré que Huawei Cloud lancera plus de 15 innovations l'échelle mondiale, qui engloberont l'infonuagique native, le développement de l'IA, la gouvernance des données, le contenu numérique, le développement de logiciels et MacroVerse aPaaS.

Selon Ken Hu, les organisations devraient adopter l'infonuagique pour se propulser dans l'avenir; la technologie intelligente numérique, c'est l'avenir. Huawei Cloud a intégré plus de 240 services et plus de 50 000 programmes API pour doter le nuage des dernières technologies d'IA, de développement d'applications et de mégadonnées et des derniers outils de développement. L'innovation et le savoir-faire de Huawei Cloud aideront un plus grand nombre d'organisations à passer à l'infonuagique plus rapidement et plus efficacement.

Huawei Cloud s'est engagée à construire un réseau mondial, qui permet d'accéder aux services sur Huawei Cloud en moins de 50 millisecondes à partir de n'importe où sur la planète. Les entreprises n'auront plus besoin de construire leurs propres centres de données. Huawei Cloud ouvrira de nouvelles régions géographiques en Indonésie et en Irlande. D'ici la fin de l'année, Huawei Cloud aura déployé 29 régions géographiques et 75 zones de disponibilité pour couvrir plus de 170 pays et régions.

Zhang Ping'an a également dévoilé le plan « Go Cloud, Go Global ». En privilégiant la solution Everything as a Service, Huawei Cloud partagera son expérience régionalisée acquise dans les services offerts à plus de 170 pays et régions, ainsi que des informations sur les entreprises et les industries des grandes régions, et mettra ses technologies et ses solutions à la disposition d'un écosystème mondial. Grâce à cette initiative, un plus grand nombre d'entreprises pourront utiliser l'infonuagique plus efficacement et obtenir du succès en se mondialisant.

Huawei Cloud s'en tient à l'approche « par la région, pour la région » pour construire un écosystème numérique mondial. Au cours des trois prochaines années, Huawei Cloud fournira un soutien à au moins 10 000 jeunes entreprises prometteuses dans le monde, qui comprendra l'optimisation des coûts, le soutien technique, la formation en entrepreneuriat et d'autres ressources d'affaires. Plus de 120 entreprises en Asie-Pacifique se sont jointes au programme des entreprises en démarrage de Huawei Cloud.

Huawei est également en train de perfectionner la principale plateforme pour les innovations dans le nuage. Dans son discours, Jacqueline Shi a présenté 15 services innovants de Huawei Cloud, dont CCE Turbo, Ubiquitous Cloud Native Service (UCS), le modèle d'onde Pangu, DataArts LakeFormation, Virtual Live, CodeCheck et CloudTest, KooMessage, KooSearch et KooGallery.

Suivant sa vision, Huawei Cloud continuera d'autonomiser les industries, grâce à l'infrastructure en tant que service, à la technologie en tant que service et à l'expertise en tant que service, pour tirer avantage du numérique avec la solution Everything as a Service et construire l'assise infonuagique d'un monde intelligent.

SOURCE HC2022

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Eddy Gao, [email protected], +66 0638279871