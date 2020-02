Huawei accélère le développement de l'écosystème HMS en prévision de l'ère de la 5G

Des applications offrant des expériences sécuritaires, riches et internationales

HUAWEI AppGallery est la plate-forme officielle pour la distribution des applications Huawei. Cumulant neuf ans dédiés au développement et à l'agrégation d'applications, HUAWEI AppGallery est l'une des trois plus grandes boutiques d'applications de la planète, servant au-delà de 600 millions d'utilisateurs d'appareils Huawei répartis dans plus de 170 pays et régions et disposant d'applications triées sur le volet d'origines locale et mondiale. En 2019, HUAWEI AppGallery a enregistré plus de 400 millions d'utilisateurs actifs par mois provenant de partout dans le monde, totalisant 210 milliards de téléchargements dans l'espace d'une année. Alors que Huawei déploie les services de localisation dans d'autres marchés, HUAWEI AppGallery fournira encore plus d'applications populaires, innovatrices et réputées aux utilisateurs d'appareils Huawei de la planète.

HUAWEI AppGallery propose aussi des Quick Apps, c'est-à-dire une catégorie innovante d'applications qui n'ont pas besoin d'être installées, mais qui sont toujours disponibles sur demande. À l'heure actuelle, il y a plus de 1 700 Quick Apps offertes dans HUAWEI AppGallery.

Les services HMS sont déployés à l'échelle internationale

Le nouveau Mate Xs de HUAWEI, qui est lancé aujourd'hui, témoigne de l'engagement de Huawei envers les services HMS. Une foule d'applications HMS ont été préchargées dans l'appareil, lesquelles sont optimisées pour le format novateur, y compris HUAWEI AppGallery, HUAWEI Assistant, HUAWEI Video et bien d'autres.

Prenant en charge plus de 30 langues et servant plus de 180 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde, HUAWEI Assistant propose du contenu personnalisé aux utilisateurs selon leur emplacement, l'heure locale et les conditions météorologiques. Accessible par glissement vers la droite depuis l'écran d'accueil, le widget peut fournir des mises à jour en temps réel pour plus de 150 événements sportifs et marchés boursiers.

HUAWEI Video est une plate-forme vidéo offrant une riche sélection de contenu vidéo sur demande. Actuellement, Huawei a établi des partenariats avec Universal Studios, Sony, BBC et Disney pour fournir du contenu planétaire et localisé de grande qualité à plus de 160 millions d'utilisateurs actifs par mois, et ce, partout dans le monde.

Assurant une connectivité sans faille, les services HMS jouent un rôle crucial pour accélérer la mise en œuvre de la stratégie harmonieuse pour tout scénario AI Life de Huawei, nommée « 1+8+N ». Les développeurs sont conviés à prendre part à cet écosystème et, de concert avec Huawei, à faire croître un écosystème intelligent qui autonomise les consommateurs de la planète entière à l'ère de la 5G.

Des capacités ouvertes permettant un soutien complet aux développeurs

HMS Core 4.0 est une collection d'outils conçus pour les partenaires et les développeurs d'applications de Huawei permettant de créer de nouvelles expériences uniques qui tirent parti de toutes les capacités matérielles et logicielles offertes par les appareils Huawei. Pendant son allocution, Richard Yu a présenté plusieurs ensembles fournis avec la boîte à outils du développeur, dont l'ensemble apprentissage-machine (Machine Learning Kit), l'ensemble balayage (Scan Kit), l'ensemble cartes (Map Kit) et plus encore.

L'ensemble apprentissage-machine est capable de détecter et de distinguer des formes et des caractéristiques du visage de l'utilisateur en fonction de sept critères, dont les expressions faciales, le sexe, l'âge et les vêtements. Cet ensemble permet aux développeurs d'intégrer facilement des facteurs d'embellissement, sans oublier la reconnaissance de textes et d'objets au sein de leurs applications.

L'ensemble balayage réduit considérablement le temps de développement nécessaire pour intégrer aux applications des fonctions de balayage de codes QR et de codes à barres.

L'ensemble cartes, pour sa part, permet aux développeurs d'implanter aisément des cartes personnalisées assorties d'étiquettes ainsi que des services comme l'état des routes de la planète en temps réel et la planification extrêmement précise d'itinéraires dans plus de 200 pays et régions.

En ce moment, il y a plus de 1,3 million de développeurs inscrits auprès des services HMS et au-delà de 55 000 applications intégrées avec HMS Core. Un nombre grandissant de développeurs du monde entier se sont joints à l'écosystème HMS et ont lancé leurs applications depuis HUAWEI AppGallery, fournissant ensemble une meilleure expérience aux consommateurs de la planète.

Un système de sécurité tout scénario qui protège la vie privée des utilisateurs du monde entier

Huawei a toujours accordé le plus grand respect à la cybersécurité et à la protection de la vie privée. Le cadre mondial de Huawei assurant la conformité des appareils aux lois sur la protection de la vie privée respecte les principes généralement reconnus en matière de protection des renseignements personnels (GAPP) publiés par l'AICPA/CICA, le Règlement général sur la protection des données (RGPD), ainsi que les lois et les réglementations locales en vigueur dans les différents pays.

Après avoir obtenu l'homologation ISO/IEC 27001 et la certification de sécurité CSA Star en 2015, sans oublier la certification standard ISO/IEC 27018 sur la protection de la vie privée en 2019, les services HMS sont devenus parmi les premiers à obtenir l'homologation ISO/IEC 27701, faisant de Huawei un chef de file dans la gestion de la sécurité, la transparence et le respect de la confidentialité des données personnelles.

