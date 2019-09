Huami dévoile l'Amazfit X -- Un nouveau produit concept

Le lancement du produit, intitulé « Intelligent Movement », dévoile la nouvelle technologie d'écran incurvé d'Amazfit pour son produit concept, l'Amazfit X.

Faits marquants :

1. Amazfit présente un nouveau produit concept à écran incurvé HD.

2. L'écran offre une résolution de 326 ppp et une saturation des couleurs 100 % NTSC.

3. L'Amazfit X sera lancé en 2020.

BERLIN, 19 septembre 2019 /CNW/ - Huami (NYSE : HMI), une société technologique cotée à la Bourse des États-Unis, a tenu cette année un lancement de produit incroyablement réussi lors de l'IFA de Berlin. Après avoir fait ses débuts à l'échelle internationale lors du MWC de cette année, la société a présenté son produit concept, l'Amazfit X, dans la capitale allemande.

L'Amazfit X : Écran incurvé souple de 92° | résolution HD de 326 ppp | luminosité de 430 nit | saturation élevée des couleurs 100 % NTSC | affichage AMOLED de 2,07 po | pile incurvée au lithium d'une autonomie de 7 jours[1] | châssis entièrement métallique

Bien que ce produit ne soit pas offert avant 2020, M. Wang Huang, fondateur, président et chef de la direction de Huami, a présenté son apparence ainsi que certaines de ses caractéristiques techniques, dont un écran incurvé souple de 92°. Ce nouvel écran incurvé de 2,07 po, faisant actuellement l'objet d'essais, a obtenu en laboratoire des résultats impressionnants, dont une saturation des couleurs 100 % NTSC, sans oublier la luminosité de l'écran, qui atteint 430 nit.

Outre une résolution HD de 326 ppp, l'appareil est muni d'une pile incurvée au lithium et d'une carte mère en 3 sections, reliée par FPC pour épouser les courbes de la montre. La technologie et le procédé utilisés pour courber le verre sont si complexes que celui-ci doit être chauffé à 700 °C. De plus, cette montre n'a aucun bouton physique, conférant à son châssis une surface fluide et uniforme. Elle est plutôt munie de boutons tactiles escamotés sensibles à la pression.

Enfin, la pile de 220 mAh dispose d'une autonomie approximative de 7 jours[¹]. Le châssis incurvé permet d'épouser la forme du poignet pour un confort accru. La courbure procure aussi un écran plus grand, soit environ 244 % plus large que les autres appareils vestimentaires portables de taille similaire, permettant à l'utilisateur de consulter davantage d'information.

Un plus grand nombre de fonctionnalités et de caractéristiques de l'Amazfit X seront dévoilées lorsque le produit sera sur le point d'être lancé.

Bien des gens attendront avec impatience la sortie de ce nouvel appareil vestimentaire en 2020.

[1] Fondé sur des essais en laboratoire. L'autonomie de la pile varie selon l'utilisation.

