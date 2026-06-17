HPQ signe une lettre d'intention visant à évaluer le développement d'une plateforme canadienne de propulsion électrique destinée aux marchés nord-américains

HPQ a signé une lettre d'intention avec LN Innov' et Novacium SAS afin d'évaluer une plateforme canadienne intégrant des batteries avancées, des moteurs électriques et des systèmes de propulsion destinés aux marchés nord-américains des drones et de la défense.

HPQ bénéficie d'une exposition directe à cette plateforme proposée grâce à sa participation de 36,8 % dans Novacium SAS et à ses droits exclusifs de commercialisation en Amérique du Nord.

Plus de 20 clients ont testé les systèmes de propulsion électrique de LN Innov', et plus d'une douzaine ont ensuite passé des commandes commerciales.

LN Innov' augmente actuellement sa capacité de fabrication afin d'atteindre jusqu'à 20 000 moteurs de drones par mois en France d'ici la fin du troisième trimestre de 2026.

Les technologies avancées de batteries de Novacium sont actuellement évaluées par des fabricants français de drones introduits par LN Innov' en vue d'une éventuelle intégration dans de futures plateformes de drones.

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSXV: HPQ) (OTCQB: HPQFF) (FRA: O08), une société technologique spécialisée dans l'innovation en matériaux avancés et le développement de procédés industriels de nouvelle génération, annonce aujourd'hui avoir signé une lettre d'intention (« LOI ») avec LN Innov' (« LN Innov »), un développeur et fabricant français de systèmes de propulsion électrique haute performance, ainsi qu'avec Novacium SAS (« Novacium »), le 16 juin 2026, lors de l'édition 2026 du salon Eurosatory à Paris, en France.

HPQ détient une participation de 36,8 % dans Novacium ainsi que les droits exclusifs de commercialisation de ses technologies en Amérique du Nord.

« Alors que les drones deviennent de plus en plus essentiels dans les applications commerciales, industrielles et de défense, les gouvernements et l'industrie reconnaissent que les batteries et les systèmes de propulsion électrique sont devenus des technologies stratégiques », a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicon. « Aujourd'hui, une grande partie de cette chaîne d'approvisionnement demeure concentrée en Asie, créant des vulnérabilités que plusieurs juridictions cherchent activement à réduire. Grâce à notre partenariat avec Novacium et à cette nouvelle collaboration avec LN Innov, nous avons l'occasion d'évaluer l'adaptation à l'Amérique du Nord d'un modèle industriel actuellement déployé en Europe, combinant des technologies de batteries avancées et une expertise éprouvée en propulsion électrique. Pour HPQ, cela représente une étape supplémentaire dans notre stratégie visant à identifier des technologies innovantes présentant un potentiel commercial démontré et à positionner la Société afin d'évaluer les possibilités de commercialisation en Amérique du Nord. »

Portée de la lettre d'intention

La lettre d'intention établit un cadre permettant à HPQ, Novacium et LN Innov d'évaluer, au cours des 190 prochains jours, la faisabilité de mettre en place une plateforme canadienne intégrant les technologies de batteries de Novacium, commercialisées sous la marque HPQ ENDURA+, ainsi que les systèmes de propulsion électrique de LN Innov destinés aux marchés nord-américains des drones, de la robotique et de la défense.

Les parties ont déjà réalisé des examens techniques préliminaires ayant soutenu la décision de conclure cette lettre d'intention. L'évaluation prévue portera principalement sur l'industrialisation, la fabrication, les exigences de la chaîne d'approvisionnement, les voies de certification, les applications ciblées, la structure d'affaires et les stratégies potentielles de commercialisation pour les marchés nord-américains.

Cette lettre d'intention est non contraignante, ne confère aucune exclusivité et ne comporte aucun engagement financier, obligation de paiement ou exigence minimale d'achat. Toute collaboration future demeurera assujettie à des évaluations supplémentaires et à la négociation d'ententes définitives.

Rien ne garantit que les activités d'évaluation prévues dans le cadre de cette lettre d'intention mèneront à la signature d'une entente définitive ou à un arrangement commercial entre les parties.

La plateforme souveraine de propulsion électrique haute performance de LN Innov'

Les moteurs électriques sont au cœur de toute plateforme autonome, influençant directement les performances, l'efficacité et le rapport poussée/poids. LN Innov développe et fabrique des systèmes de propulsion haute performance destinés à un large éventail d'applications, notamment les drones FPV, les systèmes d'interception, les plateformes de surveillance et les drones de livraison de charge utile.

Plus de 20 clients œuvrant dans les secteurs des drones, de la robotique et de la défense ont testé les moteurs électriques de LN Innov dans des conditions d'exploitation réelles, et plus d'une douzaine ont ensuite passé des commandes commerciales.

Ces activités soutiennent les efforts continus de LN Innov visant à accroître sa capacité de production en France, avec l'objectif d'atteindre une capacité de fabrication pouvant atteindre 20 000 moteurs de drones par mois d'ici la fin du troisième trimestre de 2026. Les parties entendent évaluer si certains éléments de ce modèle industriel pourraient être adaptés aux marchés nord-américains.

« Nous n'en sommes encore qu'au début de cette aventure, mais les signaux du marché sont encourageants », a déclaré Nathalie Mazeau, présidente de LN Innov'. « Le fait que plus de 20 clients aient testé nos moteurs et que plus d'une douzaine aient ensuite passé commande nous fournit une rétroaction précieuse quant à la performance de notre technologie. Cette lettre d'intention crée une occasion d'explorer comment notre expertise industrielle et technologique, combinée aux technologies avancées de batteries de Novacium et à la présence nord-américaine de HPQ, pourrait contribuer au développement d'un écosystème de propulsion électrique en Amérique du Nord. »

La plateforme de batteries haute performance pour drones de Novacium

Alors que l'adoption des drones continue de croître dans les secteurs commerciaux, industriels et de défense, les exploitants recherchent des solutions de batteries capables d'offrir un équilibre entre densité énergétique, fiabilité, sécurité et facilité de fabrication.

Novacium développe des technologies de batteries enrichies au silicium destinées aux applications de drones et de systèmes autonomes. Dans le cadre de ses activités de développement, Novacium a produit des configurations de batteries conçues pour répondre aux exigences opérationnelles couramment utilisées dans les plateformes de drones actuelles, notamment des systèmes offrant une capacité d'environ 15 Ah, une tension nominale de 21,3 V et une densité énergétique avoisinant 205 Wh/kg.

Les technologies avancées de batteries enrichies au silicium de Novacium sont développées afin de répondre à ces exigences tout en ouvrant la voie à des solutions futures à plus forte densité énergétique.

Les technologies de batteries de Novacium sont actuellement évaluées par des intervenants des secteurs industriel et de la défense afin de déterminer leur aptitude à être intégrées dans de futures plateformes de drones et de systèmes autonomes.

La collaboration proposée avec LN Innov offre l'occasion d'évaluer l'intégration des technologies avancées de batteries de Novacium, commercialisées sous la marque HPQ ENDURA+, dans des systèmes complets de propulsion électrique destinés aux applications de drones, de robotique et de systèmes autonomes en Amérique du Nord.

« L'un des développements les plus importants de notre programme de batteries est que des fabricants évaluent actuellement nos technologies en fonction d'exigences opérationnelles précises », a déclaré Jed Kraiem, chef de l'exploitation de Novacium. « La collaboration avec LN Innov crée une occasion d'évaluer comment des technologies de batteries avancées et des systèmes de propulsion électrique haute performance peuvent être combinés afin de former des solutions intégrées pour les applications de drones, de robotique et de systèmes autonomes. »

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l'innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire technologique Novacium, la Société développe des matériaux d'anode de nouvelle génération (Gen3 et Gen4) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée et de silicium de haute pureté, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d'énergie, de l'hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l'atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com

À propos de Novacium SAS

Novacium est une jeune entreprise technologique innovante créée en 2022 en France. Il s'agit d'une société d'ingénierie et de R&D dédiée aux matériaux pour l'énergie, spécialisée dans le silicium et l'hydrogène. Novacium développe deux technologies : la première concerne un nouveau matériau d'anode à base de silicium permettant d'augmenter significativement la capacité des batteries lithium-ion. La seconde activité porte sur la génération d'hydrogène, avec le développement d'un système autonome de production d'hydrogène destiné à des applications civiles et militaires, utilisant un alliage breveté à base de silicium et d'aluminium.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.novacium.com

À propos de LN Innov'

LN Innov' est une entreprise technologique française spécialisée dans les systèmes de propulsion électrique haute performance pour drones et plateformes sans pilote. La société développe des moteurs de nouvelle génération et des solutions de propulsion intégrées offrant des rapports puissance-poids, une efficacité énergétique et une fiabilité parmi les meilleurs de l'industrie. Dans le cadre de sa stratégie de groupe motopropulseur, LN Innov' met en place un écosystème complet intégrant les batteries, l'électronique de puissance, les moteurs ainsi que les technologies d'optimisation de la propulsion.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations reposent sur certaines hypothèses concernant la performance technologique, la demande du marché, les permis, le financement, les chaînes d'approvisionnement et les conditions économiques, mais demeurent assujetties à des risques importants, notamment des retards, des défis réglementaires, la concurrence, la tarification, la disponibilité du financement et les incertitudes macroéconomiques. Les résultats réels pourraient différer de manière importante des attentes. Les facteurs de risque détaillés sont présentés dans la notice annuelle de HPQ disponible sur SEDAR+. Les informations prospectives sont fournies uniquement afin d'exposer les attentes et les objectifs futurs de la direction.

Une mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives concernant le projet de batteries HPQ Endura+ est disponible en téléchargement [ici].

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur le site Web de la Société à l'adresse suivante : www.hpqsilicon.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum », une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d'un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

SOURCE HPQ Silicon Resources Inc

Pour renseignement : Bernard J. Tourillon, président-directeur général, HPQ | +1 (514) 846-3271, [email protected]