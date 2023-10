Les premiers résultats appuyés par des données probantes sur trois ans appuient fortement le portefeuille MiYOSMART

BANGKOK, le 31 oct. 2023 /CNW/ -- HOYA Vision Care , qui s'est engagée à élaborer des solutions novatrices pour s'attaquer au problème croissant de la progression de la myopie chez les enfants, a étendu ses recherches à l'Europe afin de lutter contre ce problème mondial.

Dans l'industrie des soins de la vue, la plupart des recherches sur la myopie infantile sont menées en Asie de l'Est, où la maladie est la plus prévalante.1 Il est nécessaire de tester l'efficacité des solutions de gestion de la myopie chez les enfants d'autres ethnies et régions géographiques.1 Pour recueillir les données nécessaires, l'équipe des affaires médicales mondiales de HOYA a commencé à mener une étude d'observation sur trois ans au Royaume-Uni (R.-U.), dans le but d'étendre les avantages de MiYOSMART aux enfants européens atteints de myopie. L'étude a atteint son jalon d'un an un peu plus tôt cette année, les résultats ayant été officiellement présentés lors de la conférence 2023 de l'ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology) qui s'est tenue du 23 au 27 avril à La Nouvelle-Orléans.2

L'étude porte sur 128 enfants âgés de 5 à 15 ans recrutés dans trois centres universitaires au Royaume-Uni. Tous les enfants se sont vu prescrire des verres MiYOSMART et leur progrès a été suivi. Le but était d'évaluer la performance des verres MiYOSMART chez les enfants européens.2 Les résultats de cette étude ont démontré une efficacité similaire des verres MiYOSMART entre les enfants européens et asiatiques, en particulier chez les enfants de 8 à 13 ans. 2, 3 La plupart des enfants étaient exempts de symptômes en une semaine, montrant une grande tolérance et acceptation.2

« La myopie infantile est une préoccupation mondiale généralisée, et notre engagement inébranlable à lutter contre ce problème au moyen de solutions novatrices comme les verres MiYOSMART est plus fort que jamais. Les résultats intermédiaires de notre recherche européenne sont encourageants », a déclaré la Dre Natalia Vlasak, responsable mondial des affaires médicales et scientifiques chez HOYA Vision Care. « Les résultats comparables de la cohorte européenne soulignent que MiYOSMART représente une approche efficace pour ralentir la progression de la myopie chez les enfants, quelle que soit leur origine ethnique. Nous avons hâte de partager les résultats de cette étude sur trois ans sous peu. »

Plus de 2 millions de parents dans le monde ont déjà fait confiance à MiYOSMART depuis son lancement en 2018.4

Avertissement relatif au produit : Les verres MiYOSMART n'ont pas été approuvés pour la gestion de la myopie dans tous les pays, y compris les États-Unis, et ne sont pas actuellement en vente dans tous les pays, y compris aux États-Unis.

À propos de HOYA Vision Care

HOYA Vision Care est un chef de file mondial passionné de l'innovation en matière de technologie optique depuis plus de 60 ans. En tant que fabricant de verres de lunettes de haute qualité et très performants, HOYA cherche continuellement à offrir les meilleures solutions de soins de la vue possibles aux professionnels des soins de la vue et à leurs patients partout dans le monde. L'entreprise fournit des verres dans 110 pays par l'entremise d'un réseau comptant 17 000 employés et 43 laboratoires dans le monde.

